鄭宜農驛馬星動 新專輯巡演同步

金曲歌后鄭宜農開年首場個唱，妙語如珠逗樂粉絲。

記者戴淑芳∕台北報導

金曲歌后鄭宜農寵粉無極限，2026開年首場個唱，解鎖人生清單「變好笑的人」，把開唱現場變「私密心事分享趴」，大講幽默笑話逗樂粉絲。也預告今年驛馬星動，新專輯、新巡演同步啟動。

鄭宜農這個名為《小小的專場》演唱會是針對以粉絲會員俱樂部「Space N」為主所辦的演出，透過零距離互動方式，為歌迷量身打造一場兼具親密性及高品質的私密聚會。在高雄場演出時，現場妙語如珠把全場逗樂，成功解鎖去年底許下的願望「變成好笑的人」。

廣告 廣告

有趣的是，原本想延續高雄場歡樂場面的鄭宜農，卻在台北場意外「翻車」，事前特別準備了一個網路諧音笑話「水蜜『頭』罐『桃』」，沒想到正式演出竟不自覺講成正確版的「水蜜桃罐頭」，「我當時還洋洋得意了好幾秒，結果才驚覺失誤，超糗！」

此外，2026年也成鄭宜農驛馬星動年！在音樂上的全新工作計畫如火如荼地地展開，目前正全力投入新作品籌備階段，希望能如期讓歌迷聽見全新的音樂樣貌，同時也積極規劃海外專場，預計今年起將前進澳洲、美國、日本、韓國、馬來西亞等地開唱，目標把音樂帶往世界各個角落。