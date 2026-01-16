鄭宜農「小小的專場」展誠意 祭限定歌單寵粉

記者周毓洵／臺北報導

金曲歌后鄭宜農2026年開春就用滿滿誠意寵粉，舉辦名為「小小的專場」的限定個人演出，雖然場地小、距離近，但表演規格完全不打折，不僅祭出精心準備的「限定歌單」，更以不插電（unplugged）形式回顧出道以來的音樂歷程，把演唱會現場變成一場溫暖又真誠的「私密心事分享趴」。

「小小的專場」是專為粉絲會員俱樂部「Space N」打造的演出，主打零距離互動，讓歌迷能更貼近鄭宜農的音樂與心情。身兼演唱會總策劃的她，特別挑選過去大型演唱會較少演唱的作品，以純粹編制重新詮釋，既是對自己音樂旅程的階段性回顧，也象徵2026年全新創作與演出計畫的起點。

演出過程中，鄭宜農一邊唱、一邊分享出道19年的成長心境。唱到19歲時寫下的「別忘了你自己」，她坦言過去曾因覺得當年的想法太單純而不敢再唱，如今選擇用更成熟的狀態重新擁抱那個不完美的自己。她也形容自己的成長就像「蛇脫皮」，每隔一段時間就會試著更新自己，成為每年給自己的期許。

這場演唱會也意外解鎖鄭宜農的人生清單之一「變成好笑的人」。在高雄場，她幾乎句句妙語如珠，逗得全場大笑，成功實現願望；沒想到臺北場卻因諧音笑話「翻車」，把原本準備的梗講成正確版，事後才驚覺失誤，自己都忍不住笑翻。加上演出時還遇上「飛蟲停麥克風」的小插曲，讓她一邊唱歌一邊內心天人交戰，事後分享更成為歌迷間瘋傳的爆笑橋段。

除了舞台演出，隨著粉絲俱樂部「Space N」邁入第3年，鄭宜農也持續用不同形式與歌迷交流。2026年最新會員刊物文字量大升級，集結多位創作夥伴視角，全方位解析她的創作與工作狀態，讓她自豪笑稱是「有史以來最好看的一期」。而在事業版圖上，她也把公司「邊走邊聽」拓展至出版領域，嘗試文學獨立出版，展現音樂之外對文字與內容創作的熱愛。

展望2026年，鄭宜農不僅全力投入新作品籌備，也積極規劃海外專場，預計前進澳洲、美國、日本、韓國、馬來西亞等地開唱，準備把音樂帶往世界各地。她笑說，新年願望除了希望一年比一年精采，「還是希望自己能變得更好笑！」

