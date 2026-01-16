鄭宜農19年蛻變有如「蛇脫皮」 開唱驚遇蟲蟲危機

鄭宜農「小小的專場」祭限定歌單寵粉，以「不插電」演出回顧音樂歷程。Fantimate提供



金曲歌后鄭宜農日前舉辦「小小的專場」演唱會，解鎖人生清單「變好笑的人」，透過「邊唱邊說」的方式分享出道邁入第 19 年的心路歷程，唱到19歲剛入行寫的〈別忘了你自己〉時說：「過去因覺得當年的想法過於單純而一度不敢再唱這首歌，但如今選擇用更成熟的狀態重新擁抱那個不完美的自己。」她更把成長歷程形容為「蛇脫皮」，「我每隔一段時間就會想把過去徹底抹除，用更新更好的自己面對未來」。

此外，鄭宜農還藉著演唱會成功解鎖去年底許下的願望「變成好笑的人」，高雄場妙語如珠，「其實我沒說什麼特別的笑話，但只要我一開口大家就會笑，也意外在年初第一場演出把我的心願實現」。

鄭宜農（右）透過「零距離」互動的方式為歌迷量身打造一場兼具親密性及高品質的私密聚會。Fantimate提供

不過台北場卻意外「翻車」，鄭宜農事前特別準備了網路諧音笑話「水蜜『頭』罐『桃』」，沒想到正式演出時竟不自覺講成正確版「水蜜桃罐頭」，「我當時還洋洋得意了好幾秒，結果才驚覺失誤，超糗」！

除了講笑話「翻車」，鄭宜農演出時還上演「蟲蟲驚魂記」，她在唱〈人生很難〉時發現1隻小飛蟲直接停在麥克風正中央，她一邊怕蟲飛進嘴巴、一邊又想把歌唱好，內心甚至閃過「乾脆吃下去好了」的念頭，事後分享這段驚魂心境更讓全場驚呆，也成為歌迷瘋傳的爆笑橋段。

新的1年，鄭宜農許下「比2025年更充實精采」的願望，更加碼許願：「希望自己能變得更好笑！」至於即將到來的年假，一刻不得閒的她笑說：「應該只有2天！抽空回老家洗『刈菜』當作短暫充電。」

