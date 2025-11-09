鄭家純坐商務艙被扯「大谷妻」酸愛炫耀 本人高EQ神回一句網友讚翻

記者王芷姍／台北報導

鄭家純在社群平台上分享坐商務艙經歷，卻遭酸「大谷翔平老婆還在用iphone13，就妳還在那邊炫耀。」（圖／翻攝自鄭家純臉書）

藝人鄭家純外表甜美、個性直率，2012年因代言雞排店廣告影片爆紅，隨後正式出道進入演藝圈，並經常在社群上分享生活動態。近日，她在臉書上發文分享搭乘商務艙的心得，原本只是單純地分享體驗，卻意外遭酸民留言批評：「大谷翔平老婆還在用iphone13，就妳還在那邊炫耀。」對此，鄭家純以高 EQ、機智的回應化解批評，獲得網友大讚。

鄭家純6日在臉書上發文坐商務艙感受，並附上照片與粉絲分享。（圖／翻攝自鄭家純臉書）

鄭家純於6日在臉書上發文，分享來回歐洲搭乘商務艙的乘坐體驗，並附上4張商務艙照片與粉絲分享。她表示，這次搭乘飛羅馬的班機跟其他歐洲線的機型不同，不僅空間更寬敞，還設有置物櫃。「我覺得平躺狀態睡起來，比華航其他歐洲線機型、長榮歐洲線機型的座椅，更平整好睡，不會中間凸一塊或空一塊的感覺」。

原本只是日常簡單的分享貼文，卻有網友在貼文底下留言：「大谷翔平老婆還在用iphone13，就妳還在那邊炫耀。」無端點名道奇隊球星大谷翔平的妻子真美子作為比較。鄭家純看到後幽默回覆：「好，我會請我先生檢討為什麼他不是大谷翔平。」機智的回應讓粉絲大讚。

隨後，鄭家純也將該留言截圖並另外發文，附圖寫道：「發文評價商務艙被罵怎麼辦？經營粉專不內耗很簡單，已讀亂回就好了」。再度展現她一貫的幽默與高EQ，獲得不少網友支持。

鄭家純截圖酸民留言，並表示對於發文評價商務艙被罵，已讀亂回就好了，主打不內耗。（圖／翻攝自鄭家純臉書）

貼文一出後不少網友紛紛留言力挺，「我還在用iPhone12請他來稱讚我」、「我……i8還在服役」、「我還在用Nokia欸」、「我也還在用iphone13mini，小眾中的小眾，請用力誇獎我吧」、「我還在用11呢請他來稱讚我」，鄭家純也幽默回應拿iphone 13的粉絲：「恭喜你會有大谷翔平款老公了。」

