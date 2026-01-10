【華人健康網記者黃曼瑩／台北報導】近日女星鄭家純（雞排妹）公開自己於懷孕第9週胚胎停止發育流產的經歷，並同時表態反對《人工生殖法》修正草案中關於代孕的方向，引發社會對女性生育處境與制度倫理的高度關注。在這段文字背後，不只是個人心路歷程，更道出了無數曾經懷孕、又失去的女性，內心難以言說的痛。

鄭家純懷孕第9週流產！流產不是結束，需被好好照顧！中醫師揭流產後身心調養

周宗翰中醫師表示，在臨床上最令人揪心的，並不是患者尚未懷孕，而是「好不容易懷孕了，卻又流產」。許多患者一旦確認懷孕，往往會暫時從中醫門診消失，不是因為不需要，而是因為太小心、太害怕任何風吹草動。

「所以當某一天，在掛號系統裡再次看到那個原本應該暫時不會出現的名字時，醫師的心往往會先沉一下，因為那通常代表有狀況發生了。」周宗翰中醫師坦言。

流產，從來不只是醫學上的一個結果，而是一段期待被迫中斷的歷程。對女性而言，身體正在經歷劇烈的荷爾蒙變化，心理同時承受失落、自責與空白感。尤其是懷孕初期流產，外表看似「週數還小」，但對當事人來說，情感上的衝擊並不會比較少。

從中醫角度來看，初期流產屬於「傷胎」、「小產」範疇，核心問題在於氣血突然耗損、腎氣受傷，加上情緒劇烈波動，容易造成後續月經失調、體力下降，甚至影響下一次受孕條件。若忽略調養，可能留下長期後遺影響。

周宗翰中醫師指出，初期流產後的調養，並非一味進補，而是需分階段進行。第一階段著重於「清瘀與止血」，協助子宮內環境回復乾淨，避免瘀血內停；第二階段則進入「補氣養血、修復子宮」的調理期，幫助身體恢復原本的生理節律；第三階段，才會視個人體質，進行腎氣與生殖功能的強化，為未來懷孕做準備。

在體質辨證上，中醫也會依不同表現進行調整。有些女性流產後特別疲倦、氣短乏力，屬於氣血兩虛；有些則情緒低落、胸悶易嘆氣，偏向肝氣鬱結；也有患者出現畏寒、腰痠、經期延後，顯示腎氣不足。不同體質，治療方向與用藥策略皆不相同，必須個別評估。

除了藥物調養，周宗翰中醫師也特別提醒，流產後的心理照顧同樣重要。臨床上常見患者在身體恢復後，情緒卻仍停留在失去的狀態，甚至不敢再談懷孕。中醫在調理心肝、改善睡眠與焦慮方面，也能提供溫和而持續的支持。

周宗翰中醫師強調：「流產不是失敗，而是一段需要被好好照顧的過程。」無論是否準備再次懷孕，女性都值得在這段時間被理解、被修復，而不是被催促往前。

在社會討論生育制度、人工生殖與代孕議題的同時，也不應忽略每一位正在經歷流產的女性，她們不是統計數字，而是真實承受過期待與失去的人。醫療的角色，不只是追求成功率，更應在失落發生時，接住那些正在下墜的心靈與身體。

