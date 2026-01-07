鄭家純懷孕9周流產 「停止胎動」出血一整晚

鄭家純（雞排妹）7日突然表示，懷孕第九周的她，胚胎停止發育，必須終止妊娠（人工流產），透露昨日（6）傍晚開始少量出血，痛苦了一個晚上，同時提及自己對代理孕母的看法。

鄭家純（雞排妹）結婚近6年，突然表示停止胎動，需要進行人工流產（圖／千巡影世康姐）

鄭家純發文

今天是我懷孕的第九週，昨天確認胚胎停止發育得終止妊娠，目前持續出血伴隨疼痛的我，在床上也得把這一篇寫完。

提醒大家：立法院明天排審《人工生殖法》修正草案，其中藍白立委提出的五個版本有納入『代理孕母專章』，支持代理孕母的藍白立委，拼明天送出委員會後進入協商。

藍白立委不論主張有償或無償代孕，在人權、倫理、孕母風險等各方面，都無法讓人接受。

有償代孕的本質，就是比海外代孕便宜幾百萬的交易行為，把孕母視為一個生產的容器，讓不想生或沒辦法生的人，用錢去買別人的器官來延續血緣，這就是商業代孕。

家裡缺錢的婦女會被推出來賣子宮，承擔比非代孕孕婦高三倍的嚴重產婦併發症，講直白一點就是用命去賭能否成功生完還活下來。

而貧窮婦女進行商業代孕後，對她個人及其家人子女又會帶來什麼身心上的長期影響，付錢的人不會在乎。

那無償代孕呢？依照傳統華人社會對香火的執著德性，家中還沒婚育的年輕女性，會被情勒逼迫幫家中無法生育的男丁當孕母，傳承血脈。而已婚育的女性甚至更容易被要求幫忙，畢竟已有生產經驗。

自願利他的非親屬代孕者呢？當她們不幸在懷孕或生產過程中過世，她的家人若向委託人索取慰問金，不就是在否認該代孕者的高尚精神嗎？

（備註：無償代孕制度，委託人須承擔必要的營養金、保險費、醫療費用等。）

目前35歲以下女性使用人工生殖技術的活產率約35％，這代表平均要經過2至3次懷孕週期才能成功。這個數字的實際驗證，可以從有些去海外找代孕的分享文中看到。

早期流產的機率約15～20%，主因是胚胎染色體異常而發育停止。以我自己的新鮮血淚經驗為例，半個月前產檢發現胚囊發育晚了一週。

醫生說有兩個可能，一個是排卵期晚一週，另一個可能就是胚胎有狀況，下次產檢若沒有照到心跳就是確定停止發育，需安排終止妊娠。

昨天傍晚我開始少量出血，過2小時後出血量變多開始腹痛，就立刻去急診，在醫院時陸續有排出血塊，照了陰道超音波確認胎囊大小與半個月前產檢時一樣，目前的處置就是回家休息吃止痛藥，等體力恢復後回台灣做後續。

昨天晚上真的很痛苦。

凌晨三點就算吃了止痛藥，還是痛到叫出來沒辦法睡，接著累到睡著，凌晨五點又被痛醒，再一次邊痛邊叫到太累睡著，過幾小時後再被痛醒，到廁所換衛生棉看血塊們。

如果商業代理孕母像我一樣早期流產，是領不到多少錢的。而無償代孕者，除了單純利他情懷的孕母，那些被強迫的代孕者要面對的，會是理解大部分早期流產原因跟孕母毫無關聯的明理人嗎？

所有的血與淚，都是懷孕的那一位獨自承受。

我不希望台灣變成一個可以用錢去買子宮的社會，也不願看到避免被說交易器官，而在檯面上以無償代孕去掩飾會發生剝奪弱勢婦女的行為。

若我之後無法順利懷孕生子，我也不會去海外委託代理孕母，血緣不保證帶來愛，原生家庭有問題的人都明白這件事不是嗎？

說到底，那些追求台灣代理孕母合法化的人，就是自私利己又想省錢而已，不管是有償還是無償代孕，我都不相信委託人在孕母發生不幸時會多有人性。