鄭家純懷孕9週流產！表態反對代孕：不希望台灣變成用錢買子宮社會

藝人鄭家純在社群上表示，今（7）天是自己懷孕的第九週，但昨天確認胚胎停止發育需終止妊娠，目前持續出血伴隨著疼痛。而立院明排審涉及代理孕母的人工生殖法草案，她表態反對有償或無償的代孕，在倫理、孕母風險各方面讓人無法接受，指出追求台灣代理孕母合法化的人，就是自私利己又想省錢。

鄭家純表示，她在半個月前產檢就發現胚囊發育晚了一週，醫生說可能是排卵期晚一週，或是胚胎有狀況，下次產檢若沒有照到心跳，就是確定停止發育，需安排終止妊娠。

廣告 廣告

鄭家純說，「昨天傍晚開始少量出血，過2小時後出血量變多、腹痛，立刻去急診，在醫院時陸續排出血塊，照了陰道超音波，確認胎囊大小與半個月前產檢時一樣，確認胚胎停止發育得終止妊娠。」她也說，昨天晚上真的很痛苦，就算吃止痛藥，還是痛到叫出來沒辦法睡。

鄭家純以自己的經驗談及人工生殖法修正草案中，藍白立委不論主張有償或無償代孕，在人權、倫理、孕母風險等各方面，都無法讓人接受。

她認為，有償代孕的本質，就是把孕母視為生產的容器，讓不想生或沒辦法生的人，用錢去買別人的器官來延續血緣，缺錢的婦女會被推出來賣子宮，承擔比非代孕孕婦高三倍的嚴重產婦併發症；無償代孕，依照傳統華人社會對香火的執著，家中還沒婚育的年輕女性，會被情勒逼迫幫家中無法生育的男丁當孕母，傳承血脈，已婚育的女性甚至更容易被要求幫忙。

鄭家純指出，「所有的血與淚，都是懷孕的那一位獨自承受」，因此不希望台灣變成一個可以用錢去買子宮的社會，也不願看到避免被說交易器官，在檯面上以無償代孕，去掩飾會發生剝奪弱勢婦女的行為。

鄭家純表示，血緣不保證帶來愛，原生家庭有問題的人都明白這件事不是嗎？說到底，那些追求台灣代理孕母合法化的人，就是自私利己又想省錢而已，不管是有償還是無償代孕，都不相信委託人在孕母發生不幸時，會多有人性。

責任編輯／洪季謙

更多台視新聞網報導

倪安東再婚3年又當爸！管罄曬「兩條線」甜蜜宣布懷孕

高齡生育風險大增！專家提醒：掌握適齡生育、善用產前遺傳檢測

福原愛爆不倫戀斷開江宏傑4年！挺孕肚幸福宣布與「橫濱男」結婚