鄭家純懷孕9週證實胎停！「胚囊沒成長」出血終止妊娠：痛到慘叫無法睡
藝人鄭家純（雞排妹）於今（7日）在社群媒體上沉痛宣布，她已懷孕九週，但昨日經檢查確認胚胎停止發育，必須終止妊娠。她詳細描述了從發現異常到經歷流產的艱難過程，透露目前正持續出血並伴隨疼痛，身體相當虛弱。
鄭家純在文中提到，大約在半個月前的產檢中，醫生就發現胚囊的發育比預期晚了一週。當時醫生給了兩種可能性：一是她的排卵期可能比預估時間晚一週；另一種可能就是胚胎本身有狀況。醫師告訴她，下次產檢時如果沒有照到心跳，就代表胚胎確定停止發育，必須安排終止妊娠的手續。
沒想到，就在昨天傍晚，鄭家純開始出現少量出血的症狀。兩個小時後，出血量變多，並開始感到腹痛，她立刻前往醫院急診。在急診室裡，她陸續排出了一些血塊，並接受了陰道超音波檢查，檢查結果確認胎囊的大小與半個月前產檢時相同，沒有成長。醫生目前的處置方式是讓她回家休息、服用止痛藥，等她體力恢復後再返回台灣進行後續處理。
鄭家純坦言：「昨天晚上真的很痛苦。」即使在凌晨三點吃了止痛藥，她依然「痛到叫出來沒辦法睡」，後來累到睡著，凌晨五點又被痛醒，再度經歷同樣的劇痛，直到筋疲力盡才能勉強睡著，幾小時後再次痛醒，還得起身到廁所更換衛生棉，面對排出的血塊。這段切身經歷，讓她深刻體會到懷孕過程中可能遭遇的身體煎熬。
在分享自身流產經歷的同時，鄭家純也藉此對目前正在立法院審議、部分版本包含「代理孕母專章」的《人工生殖法》修正草案表達看法。
她提到，早期流產的機率大約有15%到20%，主要原因往往是胚胎染色體異常。她以自己這次的經驗為例反問：如果一位商業代孕的孕母像她一樣早期流產，能領到的報酬其實很少；而那些被迫進行無償代孕的弱勢女性，在發生流產後，又要如何面對可能不理解「流產原因多與孕母無關」的委託人與家庭？她強調：「所有的血與淚，都是懷孕的那一位獨自承受。」
鄭家純也再次明確表態，即使未來自己無法順利懷孕生子，也絕對不會去海外尋求代理孕母的協助。她認為，推動台灣代孕合法化的人本質上是「自私利己」，並表示自己不相信委託人在孕母發生不幸時能展現多少人性。她不希望台灣社會走向一個可以用金錢購買子宮的方向，也不願看見弱勢婦女在「無償」的名義下遭到剝削。
鄭家純在2022年與日籍小兒科醫師Akira結婚，並在去年10月於日本補辦婚禮。她先前才透露已開始備孕計畫，如今卻遭遇流產打擊，讓許多粉絲感到心疼，紛紛湧入社群平台留言為她加油打氣。
