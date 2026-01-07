鄭家純懷孕9週「胎停」流產 強忍出血疼痛批藍白代孕法

鄭家純今表示懷孕第9週時流產。（翻攝自鄭家純臉書）

網紅雞排妹（鄭家純）結婚3年多，今（7日）在社群平台透露懷孕9週卻確診胚胎停止發育，須終止妊娠，她目前持續出血並伴隨疼痛，仍關注立法院即將審議的《人工生殖法》修正草案，指出商業代理孕母若早期流產可能無法領取報酬，而非自願的無償代孕者，也可能面臨外界難以理解的壓力，她強調：「所有的血與淚，都是懷孕的那一位獨自承受。」

鄭家純與日籍醫師老公AKIRA於2022年結婚，去年底才透露今年計畫備孕，她今日在臉書分享一張超音波照，並表示懷孕9週確認胚胎停止發育，須進行終止妊娠。

鄭家純指出，半個月前產檢時發現胚囊發育落後1週，醫生曾表示可能是排卵期晚或胚胎異常，昨晚她開始出血並伴隨腹痛，緊急就醫後，確認胎囊大小無變化，目前處置是返家休息並服用止痛藥，等待體力恢復後回台做後續處理。

鄭家純坦言，昨晚非常痛苦，也提醒民眾關注立法院即將排審的《人工生殖法》修正草案，其中包括代理孕母專章，她指出，如果有償的商業代理孕母與她一樣在早期流產，可能無法獲得報酬；而無償代孕者若非自願，她們要面對的，會有人理解大部分早期流產其實和孕母無關嗎？ 她也批評，藍白立委不論主張有償或無償代孕，在人權、倫理、孕母風險等各方面，都無法讓人接受。

鄭家純進一步表達對代孕制度的看法，「我不希望台灣變成一個可以用錢去買子宮的社會，也不願看到避免被說交易器官，而在檯面上以無償代孕去掩飾會發生剝削弱勢婦女的行為」，她也表明若未來懷孕不順利，不會考慮海外代孕。





