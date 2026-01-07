鄭家純懷胎9週驚傳流產 「痛到睡不著」曝最新狀況

鄭家純去年10月補辦婚禮，日前才透露開始備孕，如今卻傳出早期流產。資料照，廖瑞祥攝



藝人鄭家純（雞排妹）長期關心時事，她2022年嫁給日籍小兒科醫師Akira，並在去年10月補辦婚禮。日前才透露已經開始備孕，沒想到今天（1/7）卻在社群平台宣布胚胎停止發育流產，她形容，昨晚痛到無法入睡，好不容易睡著又痛得醒過來，強調自己未來就算無法順利懷孕生子，也不會找代理孕母。

鄭家純提到，她懷孕9週，昨天確認胚胎停止發育得終止妊娠。半個月前產檢發現胚囊發育晚了一週。醫生說有兩個可能，一個是排卵期晚一週，另一個可能就是胚胎有狀況，下次產檢若沒有照到心跳就是確定停止發育，需安排終止妊娠。

鄭家純指出，昨天傍晚就開始少量出血，2小時後出血量變多開始腹痛，立刻去急診，在醫院時陸續有排出血塊，照了陰道超音波確認胎囊大小與半個月前產檢時一樣，目前的處置就是回家休息吃止痛藥，等體力恢復後回台灣做後續。

她指出，昨夜整晚都很痛苦，「凌晨三點吃了止痛藥，還是痛到叫出來沒辦法睡，接著累到睡著，凌晨五點又被痛醒，再一次邊痛邊叫到太累睡著，過幾小時後再被痛醒，到廁所換衛生棉看血塊們。」

鄭家純透露，自己懷胎9週，卻早期流產。翻攝鄭家純臉書

鄭家純以親身經歷表示，她反對代理孕母，如果商業代理孕母像她一樣早期流產，是領不到多少錢的。

鄭家純表示，立法院明天排審《人工生殖法》修正草案，但不論主張有償或無償代孕，在人權、倫理、孕母風險等各方面，都無法讓人接受，「有償代孕的本質，就是比海外代孕便宜幾百萬的交易行為，把孕母視為一個生產的容器，讓不想生或沒辦法生的人，用錢去買別人的器官來延續血緣，這就是商業代孕」。

鄭家純指出，缺錢的婦女可能會被推出來賣子宮，承擔比非代孕孕婦高三倍的嚴重產婦併發症，「講直白一點就是用命去賭能否成功生完還活下來」，而付錢的委託人通常不會在乎貧窮婦女代孕後有什麼身心影響。

至於無償代孕呢，鄭家純認為，依照傳統華人社會對香火的執著，家中還沒婚育的年輕女性，會被情勒逼迫幫家中無法生育的男丁當孕母；已婚育的女性甚至更容易被要求幫忙。

鄭家純提醒，早期流產的機率約15～20%，主因是胚胎染色體異常而發育停止。如果商業代理孕母像她一樣早期流產，是領不到多少錢的。而無償代孕者，除了單純利他情懷的孕母，那些被強迫的代孕者要面對的，會是理解大部分早期流產原因跟孕母毫無關聯的明理人嗎？「所有的血與淚，都是懷孕的那一位獨自承受」。

鄭家純指出，不希望台灣變成一個可以用錢去買子宮的社會，也不願看到檯面上以「無償代孕」去掩飾會發生剝奪弱勢婦女的行為。「說到底，那些追求台灣代理孕母合法化的人，就是自私利己又想省錢而已，不管是有償還是無償代孕，我都不相信委託人在孕母發生不幸時會多有人性。」

