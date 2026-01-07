鄭家純自爆流產！懷孕9週出血痛醒 怒喊反代孕：自私利己

【緯來新聞網】女星鄭家純（雞排妹）在2022年11月與日籍小兒科醫師Akira結婚，計畫在今年備孕，沒想到在懷孕第9週時流產，她今（7日）公布這個消息，並反對《人工生殖法》修正草案，強調不希望台灣變成可以用錢去買子宮的社會。

鄭家純計畫今年備孕，卻在懷孕第9週時流產。（圖／翻攝自鄭家純臉書）

鄭家純今天在臉書發文，提到懷孕第9週的她，昨天傍晚開始少量出血，隨後出血量變多開始疼痛，立刻去醫院掛急診，期間陸續有排出血塊，照了超音波確認胎囊大小和半個月前產檢時一樣，於是回家休息吃止痛藥，等體力恢復後回台灣做後續。



沒想到，即使吃了止痛藥，還是在凌晨3點痛到醒來，鄭家純累到睡著後，凌晨5點又被痛醒，就這樣一直反覆，最後確認胚胎停止發育得終止妊娠，但仍持續出血伴隨疼痛。

鄭家純反對《人工生殖法》草案。（圖／翻攝自鄭家純臉書）

對於《人工生殖法》修正草案，鄭家純抱持反對意見，不論是主張有償或無償代孕，在人權、倫理、孕母風險等各方面，都無法讓人接受。她不希望台灣變成一個可以用錢買子宮的社會，也不願看到避免被說交易器官，而在檯面上以無償代孕去掩飾會發生剝奪弱勢婦女的行為。



鄭家純坦言，如果她之後無法順利懷孕生子，也不會去海外委託代理孕母，因為血緣不保證帶來愛，並痛批追求台灣代理孕母合法化的人，就是自私利己又想省錢而已，「不管是有償還是無償代孕，我都不相信委託人在孕母發生不幸時會多有人性」。

