鄭家純證實「早期流產」 發文提代孕修法：不希望台灣變成用錢買子宮的社會

台北市 / 林彥廷 綜合報導

藝人鄭家純於2022年11月宣布與日籍醫生 Akira 結婚，也時常在社群中分享兩人生活大小事。而鄭家純於今（7）日表示，「今天是我懷孕的第九週，昨天確認胚胎停止發育得終止妊娠」，並透露昨晚痛到無法睡著，文中也提到立法院明天排審《人工生殖法》修正草案，她指出，「不管是有償還是無償代孕，她都不相信委託人在孕母發生不幸時會多有人性。」

鄭家純表示，今天是她懷孕的第九週，昨天確認胚胎停止發育得終止妊娠，目前持續出血伴隨疼痛的她，在床上也得把這一篇寫完。

廣告 廣告

鄭家純提到，立法院明天排審《人工生殖法》修正草案，其中藍白立委提出的五個版本有納入『代理孕母專章』，支持代理孕母的藍白立委，拼明天送出委員會後進入協商。藍白立委不論主張有償或無償代孕，在人權、倫理、孕母風險等各方面，都無法讓人接受。

鄭家純表示，「有償代孕」的本質，就是比海外代孕便宜幾百萬的交易行為，把孕母視為一個生產的容器，讓不想生或沒辦法生的人，用錢去買別人的器官來延續血緣，這就是商業代孕。

鄭家純指出，家裡缺錢的婦女會被推出來賣子宮，承擔比非代孕孕婦高三倍的嚴重產婦併發症，講直白一點就是用命去賭能否成功生完還活下來。而貧窮婦女進行商業代孕後，對她個人及其家人子女又會帶來什麼身心上的長期影響，付錢的人不會在乎。

鄭家純提到，那「無償代孕」呢？依照傳統華人社會對香火的執著德性，家中還沒婚育的年輕女性，會被情勒逼迫幫家中無法生育的男丁當孕母，傳承血脈。而已婚育的女性甚至更容易被要求幫忙，畢竟已有生產經驗。

鄭家純表示，自願利他的非親屬代孕者呢？當她們不幸在懷孕或生產過程中過世，她的家人若向委託人索取慰問金，不就是在否認該代孕者的高尚精神嗎？（備註：無償代孕制度，委託人須承擔必要的營養金、保險費、醫療費用等。）

鄭家純說，目前35歲以下女性使用人工生殖技術的活產率約35％，這代表平均要經過2至3次懷孕週期才能成功。這個數字的實際驗證，可以從有些去海外找代孕的分享文中看到。早期流產的機率約15～20%，主因是胚胎染色體異常而發育停止。

鄭家純表示，以自己的新鮮血淚經驗為例，半個月前產檢發現胚囊發育晚了一週。醫生說有兩個可能，一個是排卵期晚一週，另一個可能就是胚胎有狀況，下次產檢若沒有照到心跳就是確定停止發育，需安排終止妊娠。

鄭家純提到，昨天傍晚她開始少量出血，過2小時後出血量變多開始腹痛，就立刻去急診，在醫院時陸續有排出血塊，照了陰道超音波確認胎囊大小與半個月前產檢時一樣，目前的處置就是回家休息吃止痛藥，等體力恢復後回台灣做後續。

鄭家純指出，昨天晚上真的很痛苦。凌晨三點就算吃了止痛藥，還是痛到叫出來沒辦法睡，接著累到睡著，凌晨五點又被痛醒，再一次邊痛邊叫到太累睡著，過幾小時後再被痛醒，到廁所換衛生棉看血塊們。

鄭家純表示，如果商業代理孕母像她一樣早期流產，是領不到多少錢的。而無償代孕者，除了單純利他情懷的孕母，那些被強迫的代孕者要面對的，會是理解大部分早期流產原因跟孕母毫無關聯的明理人嗎？「所有的血與淚，都是懷孕的那一位獨自承受。」

鄭家純說，她不希望台灣變成一個可以用錢去買子宮的社會，也不願看到避免被說交易器官，而在檯面上以無償代孕去掩飾會發生剝奪弱勢婦女的行為。

鄭家純強調，若她之後無法順利懷孕生子，也不會去海外委託代理孕母，血緣不保證帶來愛，原生家庭有問題的人都明白這件事不是嗎？說到底，那些追求台灣代理孕母合法化的人，就是自私利己又想省錢而已，「不管是有償還是無償代孕，她都不相信委託人在孕母發生不幸時會多有人性。」

原始連結







更多華視新聞報導

媒體指代孕費將上看百萬 邱泰源：沒有這回事

代孕費上看百萬？ 邱泰源否認：仍待專家審議

代孕政策急轉彎「脫鉤處理」 適用對象恐需調整

