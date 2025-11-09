鄭家純遭酸炫耀還扯「大谷妻」 本尊神回1句萬網讚爆

娛樂中心／楊佩怡報導

女星鄭家純（雞排妹）以超反差甜美臉蛋與惹火身材走紅，面對社會時事相當敢言的她，吸引不少粉絲追隨，2022年與大3歲日本老公Akira結婚的她，不時會在社群分享生活近況。近日剛在日本完成夢幻婚禮的她，在臉書寫下搭乘商務艙的心得感想，卻被酸民批評：「大谷翔平老婆還在用iphone13，就妳還在那邊炫耀」，而鄭家純也高情商回應酸民，讓萬網大讚不已。





女星鄭家純在臉書開箱商務艙並分享心得。（圖／翻攝自鄭家純臉書）

鄭家純6日在臉書開箱航空公司的商務艙，她表示飛羅馬的那一台跟其他歐洲線的機型不同，該商務艙除了空間更寬敞，還有置物櫃，「我覺得平躺狀態睡起來，比華航其他歐洲線機型、長榮歐洲線機型的座椅，更平整好睡，不會中間凸一塊或空一塊的感覺」，同時也PO出4張商務艙照片和粉絲分享。

有網友瞎扯大谷翔平（中）老婆真美子（右下）還在用iphone13，以此批評鄭家純愛炫耀。（圖／民視新聞資料照）

貼文曝光後，卻引來酸民瞎扯道奇隊「二刀流」巨星大谷翔平的老婆真美子，「看看人家大谷翔平的老婆還在用iphone13，就你還在那邊炫耀」。鄭家純看到這條回覆後，也親回1句：「好，我會請我先生檢討為什麼他不是大谷翔平」，隨後她也另外截圖發文直言：「發文評價商務艙被罵怎麼辦？營粉專不內耗很簡單，已讀亂回就好了」。貼文曝光後，不少網友在留言區接力回應高情商的反擊文，「我還在用iPhone 12 請他來稱讚我」、「我……i8還在服役」、「我還在用Nokia 欸」、「我也還在用iphone 13 mini，小眾中的小眾，請用力誇獎我吧」、「我還在用11呢請他來稱讚我」、「已讀亂回，好愛」。

鄭家純表示「會請先生檢討為何不是大谷翔平」這句回應引發破萬網友朝聖。（圖／翻攝自鄭家純臉書）













