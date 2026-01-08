鄭家純驚爆流產！忍痛發文「反代孕修法」：不希望台灣用錢買子宮





女星鄭家純（雞排妹），於懷孕第9週忍痛發文曝流產過程，除了痛訴心路歷程，同時表態反對《人工生殖法》修正草案：「我不希望台灣變成一個可以用錢去買子宮的社會」，不願看到以無償代孕規避交易器官的說法，掩飾剝削弱勢婦女的行徑。

鄭家純忍痛談《人工生殖法》

鄭家純為了規劃備孕，努力停止服用多年的助眠藥物，沒想到終於懷上寶寶不到9週，竟遭遇出血腹痛急診的煎熬。她忍痛透過臉書發文，提及痛失寶寶心路歷程：「昨天確認胚胎停止發育得終止妊娠，目前持續出血伴隨疼痛的我，在床上也得把這一篇寫完」，同時對於台灣排審的《人工生殖法》修正草案明確表態。



鄭家純示警「代孕困境」

鄭家純透過發文指出「有償代孕」的本質就是商業代孕：「（這是）比海外代孕便宜幾百萬的交易行為，把孕母視為一個生產的容器，讓不想生或沒辦法生的人，用錢去買別人的器官來延續血緣」，且進一步警示和分析「商業代孕」與「無償代孕」對於孕母與其週遭相關的人可能遭遇的困境：

「商業代孕」：缺錢的婦女會被推出來「賣子宮」，承擔比非代孕孕婦高三倍的「嚴重產婦併發症」，意即「用命當賭注」能否成功生完還活下來（付錢的人不會在乎孕母及其家人長期帶來的身心影響）。

「無償代孕」：

家中未婚育年輕女性：會被情勒逼迫幫家中無法生育的男丁當孕母。

已婚育女性：更容易被要求幫忙，畢竟有生產經驗。

自願利他的非親屬代孕者：若不幸於懷孕或生產過程過世，家人若向委託人索取慰問金，等於否認代孕者高尚精神（註：無償代孕制度，委託人須承擔必要的營養金、保險費、醫療費用等）。

鄭家純曝流產歷程

鄭家純忍著身心痛楚堅持發聲，最後更以自己的血淚史為例，透露在「半個月前產檢發現胚囊發育晚了一週」。醫生說可能是「排卵期晚一週」，以及「胚胎有狀況」，下次產檢沒照到心跳就是確定停止發育，需安排「終止妊娠」。而她在懷孕第9週前一天，確認胚胎需停止發育得終止妊娠，尤其自己因為出血伴隨腹痛急診後，回家還得吃止痛藥等體力恢復：「就算吃止痛藥，還是痛到叫出來沒辦法睡，接著累到睡著，再痛醒到廁所換衛生棉看血塊」。

鄭家純即使痛到不行仍暖心提醒，所有血淚都是由「孕母」獨自承受。

商業代理孕母： 若出現像她（鄭家純）這樣早期流產的狀況「是領不到多少錢的」。

無償代孕者：除了單純利他情懷的孕母，被強迫的代孕者，可能面對許多人無法理解「大部分早期流產原因」，以及跟自身無關的人。

「不希望台灣用錢買子宮」

鄭家純最後語重心長表示「不希望台灣變成用錢買子宮的社會」，也不願看到以無償代孕規避交易器官的說法，掩飾剝削弱勢婦女的行徑，且強調自己未來若無法順利生小孩，不會透過代理孕母傳承後代：「血緣不保證帶來愛，原生家庭有問題的人都明白這件事不是嗎」、「不管是有償還是無償代孕，我都不相信委託人在孕母發生不幸時，會多有人性」。

