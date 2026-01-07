鄭州「夢幻雪鄉」新晉打卡地 竟是棉花假造挨轟

近日，鄭州一處自稱「夢幻雪鄉」的新晉打卡地，上演了一齣現實版「開門黑」；元旦開業後僅三天，就在抖音購票平台狂攬超過700條差評，被遊客集體吐槽、投訴，「用棉花造雪虛假宣傳」、「人太多了，接納不了這麼多遊客，為何還讓進」、「物價高」、「衛生髒亂差」。

大象新聞報導，該地位於惠濟區普蘭斯薰衣草莊園內的「鄭州狗熊嶺夢幻雪鄉」，以網紅動畫「熊出沒」中的「狗熊嶺」為噱頭，宣傳還原東北雪鄉風貌。

遊客稱、景區宣傳中厚厚的「積雪」，實際為白色絲綿仿製；宣傳圖裡童話般的雪屋雪景，現場看卻略顯粗糙。此外，衛生狀況不佳、排隊混亂、物價偏高（如一根烤腸售價六元人民幣，約0.85美元）等問題也成為差評焦點。

另有多名遊客發布對比視頻，顯示宣傳圖與實際粗糙布景差距極大，直呼「照騙」。

報導指出，該景區營運問題不少，如開業首日人流量超載（約3000-4000人），因周邊交通事故加劇擁堵，遊客滯留數小時；排隊失控、衛生髒亂、休息區不足等問題集中爆發。

「鄭州狗熊嶺夢幻雪鄉」官方號5日發布致歉信，承認在「排隊管控、服務效率、配套升級、信息公示」等方面存在問題，並表示已啟動全面整改，包括動態發布實時人數、增配服務人員、升級配套設施、規範商品定價等。

針對爭議，景區解釋稱開園前直播已說明部分雪景為「棉花製作」，且另設人工造雪區域；棉花被破壞系遊客自行拽走所致。

