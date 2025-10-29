鄭巧琪用影像轉譯古典樂 (圖)

其他人也在看
坣娜傳病逝享年59歲！ 生前最後貼文曝光
資深藝人坣娜 29日傳出病逝消息，享壽59歲，外傳因為紅斑性狼瘡復發，已經在16日病逝，圈內好友收到消息後曾致電坣娜未獲回應，坣娜身邊的工作人員也都低調不願多說，而她粉絲專頁發文停在6月9日，她寫著「人生是一趟單程票。不要浪費時間去執著不好的事情、去想壞的事、去做害人害己行為！」現在看來格外心疼。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前
范姜彥豐直嗆王子「破壞我的家庭」：居然還能心安理得上台領獎
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，表示經過四個月協商無果，於是決定採取法律途徑，放棄協商、停止退讓。最後更是直接嗆聲王子：「你居然還能心安理得的打扮得光鮮亮麗，走紅毯、甚至上台領獎？」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 7 小時前
范姜彥豐控粿粿「婚內出軌王子」！美國極樂片遭挖 網酸：原來是紀錄片
粿粿與范姜彥豐2022年結婚，婚後育有一女「小粿醬」，原本一家三口幸福美滿，未料今（29）日風雲突變。范姜彥豐無預警在社群發文，親口認了婚變，並爆出震撼內幕，痛批妻子「道德淪喪、婚內出軌」，更直接點名老婆出軌對象為王子，消息一出瞬間引爆。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
范姜彥豐「控粿粿出軌王子」被戴綠帽！影片公開「大膽內幕」
娛樂中心／巫旻璇報導中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」前成員粿粿（江瑋琳）在2022年與男星范姜彥豐步入婚姻，時常在社群媒體上分享甜蜜互動。不過近日有網友發現，夫妻倆近來同框畫面明顯減少，社群貼文多為各自的生活照、工作花絮與業配內容，讓「婚變疑雲」浮上檯面，引發外界關注。今（29）日稍早，范姜彥豐突然在Instagram限時動態發文，罕見提到兩人之間的狀況，暗指粿粿在婚內出現「道德淪喪」婚內出軌，甚至點名王子（邱勝翊），指控第三者介入婚姻。民視 ・ 4 小時前
余祥銓妻曬全家福 「余天大女兒」罕露面超吸睛！
娛樂中心／江姿儀報導資深藝人余天愛妻李亞萍因肌膜炎導致軟骨磨損，需依靠輪椅行動，上下樓也得使用行動電梯輔助，甚至出席孫女抓周宴還因興奮激動到險些摔倒。今（27日）媳婦柔柔分享全家福，曝光75歲婆婆李亞萍的最新近況，余天大女兒余筱萍也罕見露面。民視 ・ 1 天前
粿粿爆劈腿王子？范姜彥豐控訴「婚內出軌」道德淪喪
粿粿與范姜彥豐近期婚變消息頻傳，沒想到29日范姜彥豐突然爆炸性發言，直接標註粿粿與王子邱勝翊，表示粿粿自從和王子一行人前往美國後，態度就產生180度轉變：「你們一定覺得偽裝成朋友的樣子，越大膽就越安全，而且還永遠不會被發現吧？」粿粿則於下午一點左右打破沉默回應：「我會負起該負的責任，不會隱瞞或誤導任何人」，認了3年婚變。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 8 小時前
姚元浩右腳掌斷裂免役 「變形縫上百針」連體檢醫師都搖頭
《嗨！營業中》第六季砸重本，首集就帶著藝人們飛往瑞士，將七位藝人送上阿爾卑斯山。姚元浩、鬼鬼吳映潔、莎莎29日出席開播記者會，由於近期閃兵役話題延燒，姚元浩昔日同樣沒有當兵，但背後原因合情合理，連體檢時醫師都說，檢查完就回去等免役兵單。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 6 小時前
范姜彥豐自嘲「綠帽小丑」！最後滑雪恩愛照曝光 全網超心疼：王子也在
前中信兄弟啦啦隊女神粿粿與男星范姜彥豐於2022年結婚，2人育有一女「小粿醬」，今年7月爆出婚變，兩人對外一直避談此事。今（28)中午，范姜彥豐爆出震撼彈，指控粿粿與藝人王子（邱勝翊）婚內出軌，有網友甚至挖出，夫妻2人在日本滑雪，最後一次合體同框曬恩愛，行程也與王子同行。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
粿粿回應婚內出軌王子指控！ 認了「離婚協商破裂」：會負起該負的責任
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，粿粿經紀公司稍早打破沉默回應：「我不想以情緒對抗情緒，我會把完整事實清楚整理給大家。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 6 小時前
丁禹兮、宋茜《山河枕》上演禁忌叔嫂戀 陳喬恩長公主氣場壓陣
由《永夜星河》男星丁禹兮、《我們的翻譯官》宋茜主演的古裝復仇劇《山河枕》宣布10月30日登上Disney+。該劇改編自墨書白同名暢銷小說的大女主劇集，不僅有「事業腦姐姐 X 年下弟弟」的禁忌叔嫂設定，更找來陳喬恩特別演出霸氣長公主，備受期待。鏡報 ・ 1 天前
遭范姜彥豐控婚內出軌王子！粿粿首發聲「認了婚變」：我會負起責任
粿粿與范姜彥豐2022年結婚，婚後育有一女「小粿醬」，未料今（29）日風雲突變。范姜彥豐無預警在社群發文，親口認了婚變，並爆出震撼內幕，痛批妻子「道德淪喪、婚內出軌」，更直接點名老婆出軌對象為王子。對此，稍早粿粿也發文回應了。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
何如芸19歲帥兒曝光！深邃神顏像「混血王子」 網驚：這基因太強了！
何如芸透露，兒子從未在她的社群露過正臉，這次是他親口點頭才「首度解禁」。她笑說，兒子問她「妳覺得我比較像誰？」時，她毫不猶豫回答：「當然是我！」母子之間的幽默互動，也讓粉絲直呼超可愛。其實，何如芸過去就曾坦言，自己在社群上總是多寫小兒子、少提大兒子，原因...styletc ・ 3 小時前
他是誰？羅浮宮竊案「超帥偵探」爆紅全網瘋傳！ 真相超反轉
羅浮宮日前發生珠寶竊案，震驚全球。案發後，一張現場照片在網路上瘋傳，畫面中法國警方正封鎖現場，一名打扮復古、氣質出眾的男子恰好走過，瞬間成為焦點。網友紛紛猜測他是參與辦案的偵探，如今他的真實身分終於曝光！鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
粿粿、王子婚外情 《全明星》紅隊隊長姚元浩反應曝光
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，昔日與他們合作過的鬼鬼吳映潔、姚元浩，剛好出席《嗨！營業中》第六季記者會，鬼鬼表示，已經許久沒和王子聯絡。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 5 小時前
趙露思爆解約成功！免賠17億違約金 新東家條件曝光
趙露思爆解約成功！免賠17億違約金 新東家條件曝光EBC東森娛樂 ・ 1 天前
坤達暫時退出《綜藝玩很大》 代班可能人選曝光
坤達因為閃兵役引發風波，由於他過往形象良好，手中握有多個代言，若遭裁定涉案，可能被6品牌求償高額的形象違約金，粗估超過千萬元。而稍早製作單位也證實，坤達暫時退出《綜藝玩很大》。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 5 小時前
與愛妻相愛33年！許紹雄對繼子視如己出：他主動叫我爸
與愛妻相愛33年！許紹雄對繼子視如己出：他主動叫我爸EBC東森娛樂 ・ 1 天前
宇珊控航空公司冷血！親人過世「退票附訃聞」 對方回應氣哭她
藝人宇珊近日在節目中分享了她的旅行經歷，透露她和丈夫原計劃前往東京旅遊，卻在出發前十天接到公公過世的噩耗，為了處理後事，她不得不放棄這次行程，聯繫航空公司要求退票時，客服告訴她只需提供「死亡證明與訃聞」，便能全額退款，沒想到溝通過程讓她氣到流淚。中天新聞網 ・ 1 天前
范瑋琪又挨罵！中國開唱疑戴「大S骨灰項鍊」登熱搜…真相大反轉
近年將重心放在中國的歌手范瑋琪，26日現身中國江蘇省鹽城市「國緣之夜·巨星演唱會」，在台上演唱「可不可以不勇敢」後，對台上送出3個飛吻，疑似是向已逝的好友大S致意，加上胸前戴的項鍊，疑似是大S丈夫具俊曄設計的「骨灰項鍊」，「范瑋琪演唱會戴大S骨灰項鍊」一組關鍵詞迅速登上微博熱搜，中國網友紛紛砲轟范瑋琪「消費亡者」，不過如今證實完全是誤會一場。太報 ・ 1 天前
2025全球最愛韓國演員TOP 10出爐：車銀優竟然只排第10名！IU李知恩第9、宋慧喬第3、冠軍是這位長腿男神！
最近公開了一份榜單為「2025韓流白皮書」放榜「全世界最喜歡的韓國演員」調查報告，一起來看那些韓國演員入榜了呢？以及他們最近有什麼新作消息嗎？趕緊來看你喜愛的韓國演員入榜了嗎？Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前