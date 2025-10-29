鄭巧琪用影像轉譯古典樂 (圖)

何如芸透露，兒子從未在她的社群露過正臉，這次是他親口點頭才「首度解禁」。她笑說，兒子問她「妳覺得我比較像誰？」時，她毫不猶豫回答：「當然是我！」母子之間的幽默互動，也讓粉絲直呼超可愛。其實，何如芸過去就曾坦言，自己在社群上總是多寫小兒子、少提大兒子，原因...

styletc ・ 3 小時前