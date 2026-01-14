鄭怡回台大合唱團 觀賞變拍照立牌

「民歌天后 」鄭怡13日以「大學姐」身分觀賞台大合唱團「有一份懷念」冬季音樂會。對她而言，這一夜不只是看音樂會，而是一場大型回憶殺。同時台大合唱團也尊敬原唱，邀請了曲目中〈如果〉、〈奔放奔放〉的邰肇玫和〈偈〉王海玲到場，三位民歌女神一字排開齊坐台下，傳承意味十足。

談起觀賞心情，鄭怡感性說：「今晚就是我的回憶殺，我是民國67年進台大，考進台大合唱團，一邊看著很多當年回憶湧上心頭。」演出結束後，現場更意外變成「鄭怡拍照會」，她笑說，沒想到學弟妹中不少人是「老靈魂」，有的是媽媽帶著孩子一起來合照，「兩代人都是我的歌迷，這種感覺真的很棒」。

除了青春回顧，鄭怡總結2025年是最忙、也是心情起伏最大的一年，一年內完成民歌五十共12場演出，也擔任廣播金鐘獎評審，認識許多新朋友，同時也接連面對摯友離世的衝擊，讓她體會人生無常。她坦言，走到這個年紀，要為自己而活，並幽默分享目前最期待的事，就是「明年可以公車免費、高鐵半價」，準備趁還有體力安排小旅行，開心過好每一天。