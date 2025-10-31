鄭怡悲坣娜離世「無法接受」

坣娜於10月14日因肺腺癌病逝，她的富商丈夫薛智偉於10月31日證實噩耗。民歌天后鄭怡同日出席「2025民歌50高峰會」最終加場彩排，她惋惜表示從共同好友口中得知坣娜離世消息，直呼「無法接受」，也呼籲大家要珍惜當下，有空就多相聚。

坣娜自1986年以首張專輯《告別臨界》出道，圈內結識不少好友，包括施孝榮、李明德、趙詠華、王中平等人。談及坣娜，鄭怡說：「我相信在場每個人都合作過。我們有共同朋友，在她離世前最後一次見面時，大家哭到虛脫走出來。我聽到消息時真的沒辦法接受。現在還健康的朋友要常常相聚，不是只有演唱會才碰面。」

鄭怡也回憶，曾在加拿大與坣娜同台，當時因喉嚨無法發聲讓她感到挫敗又孤單，坣娜主動關心她，詢問能否幫上忙，並分享自己經歷嚴重車禍後的自我調適方式。鄭怡感動地說：「她的鼓勵對我來說是很大的支持。她很溫暖，在過程中曾經那麼慘過，所以更知道行有餘力時要幫助別人。」

施孝榮也哀悼表示，這些年音樂圈損失不少好朋友，包括鄭華娟、韓賢光以及大S。他說：「覺得我們平常是不是有點忽略彼此，除了工作之外相聚時間不多。坣娜對我來說，美麗、堅毅、善良又親切，我們有好幾個共同朋友。她就是這樣的人，但離世後才講這些，真的很可惜。要珍惜身旁的朋友。」