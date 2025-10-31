鄭怡慟揭坣娜癌逝前狀況 施孝榮籲多關心彼此

王海玲（左起）、許景淳、于台煙、金智娟、鄭怡、趙詠華為「民歌50高峰會 最終加場」彩排。寬宏藝術提供



坣娜10月14日因肺腺癌離世，享年59歲，她的老公、猶太企業家薛智偉透露已於10月16日將她安葬在金寶山的家族猶太聖殿中，鄭怡昨（10╱31）與施孝榮、王中平、李明德、趙詠華等人為「民歌50高峰會 最終加場」彩排，她透露與坣娜有共同朋友，「在她離世前最後1次見面時，大家哭到虛脫走出來」。她得知噩耗時也難以接受。

施孝榮也感慨這幾年演藝圈接連失去鄭華娟、大S（徐熙媛）、韓賢光等好友，「坣娜給我的感覺非常美麗、聰明、善良的奇女子，可是我覺得總不能每次有人離世之後才發覺人家的美德優點，最重要的還是大家平常彼此多關心、多扶持」。

王中平（左起）、周治平、羅吉鎮、施孝榮、殷正洋、李明德、王瑞瑜積極備戰。寬宏藝術提供

談及練團狀態，施孝榮表示，大家雖然平時各自有不同的演出與工作，但一到「民歌高峰會」就默契滿分，練團相當順利，近期天氣又開始轉涼，歌手們除了平時的運動外，飲食、作息都十分自律，格外注重嗓音保養。

「民歌50高峰會 最終加場」11月15日在台中惠蓀堂、11月29日台北小巨蛋、12月6日移師高雄巨蛋開唱，此次將不同於年初的演出內容，不僅舞台全面翻新，歌單也將以全新編排亮相。

