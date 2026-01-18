鄭怡樂客串 自薦《陽光女子》續集

連晨翔、劉品言主演的影集《舊金山美容院》，近期正在中視8點檔熱播，民歌天后鄭怡驚喜客串劉品言前男友張耀仁的媽媽，劇中以為兒子和前女友舊情復燃、積極催婚；戲外有一對雙胞胎兒子的鄭怡從不干涉、插手孩子的感情生活，「他們不要給我找麻煩就好！突然生個小孩要給我帶？絕對不可能！老媽我有自己的生活要過。」

鄭怡表示，自己不會像劇中媽媽一樣心急催婚，「現在年輕人誰催得了誰？我也沒有想要當阿嬤，玩玩別人家的小孩就好，可以自由自在過著跟年輕人交流的生活多好！」她說這時代的父母要學會放手、讓小孩獨立，有困難時可以支援，但不會主動去設計安排孩子的未來。

其實鄭怡的小兒子Randy遺傳了媽媽的音樂表演天分，從小學音樂的他，多倫多大學音樂系畢業，現在是加拿大優秀的音樂劇演員，前陣子演出時，劇中同時要彈鋼琴、拉小提琴，又唱又跳還要演，「他還會吹薩克斯風、橫笛、彈吉他」。

鄭怡多年前就客串過《粉紅色時光》，演過瞿友寧執導的《地獄里長》，也演過BL劇《酷蓋爸爸》，這次客串《舊金山美容院》，雖然僅拍攝數日，但演得開心，導演知道她會鉤織，還設計了她去上社區成人鉤織班的劇情，「拍完後，因為劇組買了很多線材，我全部鉤織成髮圈，殺青宴時拿去送給女生工作人員」。

平常愛追劇、看電影的鄭怡說，很開心能有戲劇角色讓她「插花」，覺得拍戲很好玩，只要有機會，她完全不計較戲分，很願意斜槓演戲，就算是台語劇也想去拍，新鮮好玩的事她都願意活到老學到老，上次看完電影《陽光女子合唱團》後還當面向導演林孝謙自薦「可以找我演啊，我也可以唱歌」，「導演有說續集可以找我，哈哈！」