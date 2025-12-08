鄭怡首次恆春獻唱〈月琴〉 最強民歌陣容12/13、1214劇場館演出
〔記者羅欣貞／屏東報導〕「再唱一段思想起……」唱了44年的〈月琴〉，民歌時代極具代表性的女聲鄭怡，將首度在民謠故鄉獻唱經典之作，為恆春文化中心劇場館開幕系列再添亮點；《流金歲月民歌演唱會》將於12月13日、14日深情登場，10多位重量級民歌手齊聚一堂，為新劇場館獻上最具歷史情感的祝福。
以〈小雨來得正是時候〉、〈月琴〉等經典作品奠定民歌時代印記的鄭怡，清亮卻深情的歌聲跨越世代，依然動人。這次特別將月琴作為演出重要象徵，向恆春流傳上百年的民謠文化致敬。
鄭怡表示，〈月琴〉陪伴她走過44年歲月，過去的演唱全憑腦海中對恆春的想像，如今終於能踏上真正的民謠故鄉舞台，親自感受歌曲裡的場景，不只興奮、感動，更是人生難得的機會，「這次將把自己最精華的成名曲獻給歌迷」。她也笑稱，此趟南下最期待的，除了面對觀眾唱出最深刻的情感，就是能品嚐在地招牌甜品「綠豆蒜」，是台北吃不到的美味。
屏東縣政府文化處表示，此次節目陣容堪稱「最強民歌天團」，由資深民歌手李明德擔任主持，並集結 邰肇玫、金智娟、許景淳、施孝榮、南方二重唱、葉佳修、方季惟、曾淑勤、周治平等黃金世代歌手輪番登台。不僅是一場跨世代音樂匯流，更是一場讓民歌「回到民謠的土地」的文化盛事，用音樂重新認識這片擁有深厚文化底蘊的美麗土地。
文化處表示，劇場館開幕系列節目繼阿卡貝拉音樂劇以及台灣民謠大師陳明章音樂會，接連開紅盤，全場爆滿。本週末登場的《流金歲月民歌演唱會》，邀請多位重量級民歌手演出，以最溫暖的歌聲向恆春致敬，也期望在新開館的文化中心，開啟屬於恆春的下一段文化篇章。
更多自由時報報導
2波冷空氣陸續報到「下探13度」 未來一週溫度1圖看懂
最愛吃台灣芭樂竟是「這國」！1年爆買1.5億、外銷占比逾7成
心臟醫學泰斗連文彬辭世享耆壽99歲 曾任李登輝御醫長達12年
高雄果嶺自然公園夯 部分遊客沒公德心待改善
其他人也在看
棒棒堂小煜宣布離婚！ 用更舒服的方式陪伴彼此
小煜（楊奇煜）從《棒棒堂》出道，今年才拿下金鐘獎的肯定，8日宣布和結婚5年的老婆言言離婚，「我和言言在今年9月平和地告別了婚姻關係」。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 40
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰 「最痛的是范姜彥豐」
粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 46
12星座「宮鬥能活幾集」？天蠍笑到最後「這星座3秒領便當」
生活中心／綜合報導經典宮鬥劇是許多網友熱愛重複觀賞的生活聖經，不只有忠實觀眾將台詞、情節都背得爛熟，甚至延伸一套人生哲學，相關討論持續成為網友反覆鑽研焦點，近日就有專欄分享「十二星座若穿越進宮鬥劇能活幾集？」的分析主題，點出有的星座一踏進宮門就立刻「三秒領便當」，有的則能憑著忍耐、腦袋或天選女主光環，一路勝利走到大結局，排名曝光立刻吸引不少網友關注。民視 ・ 22 小時前 ・ 1
迪麗熱巴因戲減重久病不癒！疑替身曝光畫面怪異 網：妳哪位？
迪麗熱巴主演的新戲《梟起青壤》剛開播就在網路掀起兩大討論，一是她的身體疑似過度透支，二是近期流出的「假人替身」畫面引發外界好奇，讓整部劇更加話題十足。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 19
周杰倫、阿信、F3夢幻合唱橫掃冠軍！驚人成績曝光
周杰倫、言承旭、吳建豪、周渝民、五月天阿信合唱的全新單曲〈恆星不忘Forever Forever〉5日無預警驚喜上線，如此夢幻合作引起熱議，MV首播一天全網觀看次數突破2500萬，在YouTube更創下不到兩天即超越1000萬觀看次數以及最熱門音樂影片第一名。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 11 小時前 ・ 26
苦等10年！《信號2》拍完後製中 趙震雄出事後...「3條路曝光」
韓劇《信號》粉絲期待十年的第二季，如今卻因主演趙震雄爆出黑歷史而陷入播出危機。可能原定於明年播出的《信號2》已完成拍攝並進入後製階段，但趙震雄退出演藝圈的消息讓製作團隊面臨艱難抉擇。韓媒分析指出，劇組目前僅剩三條可行路徑：如期播出、延後公開或僅在OTT平台播放，但無論選擇哪一條路，都將面臨重大後果。TVBS新聞網 ・ 16 小時前 ・ 2
AAA頒獎典禮／IU、Stray Kids奪大賞！IVE表演邀佐藤健、朴寶劍熱舞！金裕貞、惠利撒嬌挑戰萌翻全場…典禮亮點、得獎名單一次看
由韓國媒體 STARNEWS 舉辦的戲劇類和音樂類頒獎典禮2025年AAA頒獎典禮（2025 Asia Artist Award）正式邁入10週年，今年的AAA頒獎典禮首度前進台灣，12月6日在高雄世運主場館舉辦，14:00紅毯、16:00頒獎典禮正式開始。由三立都會台、LINE TV、LINE TODAY、LINE TODAY 娛樂、LINE MUSIC 官方帳號等平台完整播出（轉播稍有延遲，請自行確認該單位播出時間）。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 41
遭瘋傳離婚宥勝保事業 慈惠發聲「洩搬家近況」：圓滿的結束
宥勝性騷擾官司結束，一度想復出卻失敗，又遭爆與一路陪伴相挺的老婆林慈惠離婚，只為保住團購事業，對此，兩人均沒有做出回應，而昨（7日）慈惠發文曝光最新近況，透露「在新的城市開啟新生活」，似乎準備搬離原本居住的地方。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 7
ACON登場！舒華水藍色禮服仙氣爆棚 CRAVITY「台灣孩子」Allen講台語引全場歡呼
【緯來新聞網】由南韓主辦的2025亞洲明星盛典（Asia Artist Awards, AAA）頒獎緯來新聞網 ・ 18 小時前 ・ 2
直擊／潤娥、朴寶劍都來了！AAA接機「千人齊喊IU歡迎」這團尖叫聲超大
朴寶劍頂著中分頭清純模樣登場，更親民與現場粉絲互動，幸運粉絲簡直高興到在現場不停跳躍；IU緊接著登場，千名粉絲默契地齊聲高喊「IU、IU、IU」，展現台粉熱情。而今年爆紅的 CORTIS 一出場更是全場尖叫聲最大，其中昔在台灣求學的台泰混血成員 JAMES（趙雨凡），更是首次在台灣登台演出。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 34
向佐娶郭碧婷6年！曾「敗掉上億元」爸突喊：最大敗筆
娛樂中心／李汶臻報導台灣女星郭碧婷2013年在電影《小時代》中飾演「南湘」一角，在中國暴紅。她2019年嫁給香港娛樂大亨向華強、「向太」陳嵐的大兒子向佐，相較於郭碧婷鮮少公開露面，向華強、向太兩公婆近來不時就在鏡頭前公開發聲；繼向太日前上傳影片、罕見提小兒子向佑，自責「慈母多敗兒」，並稱小兒子「是我的痛」之後，向華強日前上傳影片認了投資大兒子向佐，是他電影生涯的「最大敗筆」。民視 ・ 1 天前 ・ 22
朱孝天「被退出」F4 大陸妻心疼首回應：他瘦了15公斤
由言承旭、周渝民、朱孝天、吳建豪組成的「F4」先前在五月天大巨蛋演唱會復出，昨(5日)五月天阿信公開全新單曲MV〈恆星不忘Forever Forever〉，由周杰倫作曲、阿信作詞，MV中可見「F4-1」確定獨漏朱孝天，引發許多討論。而朱孝天的大陸妻子韓雯雯昨也在直播中表示，很心疼老公為此瘦身15公斤，這段時間外界對他有許多抹黑，希望大家別再攻擊或傷害朱孝天。中時新聞網 ・ 2 天前 ・ 57
羅志祥驚傳結婚生子！首露面全說了 驗DNA證明親子關係
藝人羅志祥近日推出新書《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》，卻因書中提到與經紀人小霜合作 27 年的深厚情誼，再度遭網路惡意揣測兩人「關係不尋常」。甚至有不實謠言影射小霜的一對混血兒女「其實是羅志祥親生」，引發社群瘋傳。面對無端攻擊，小霜日前主動在社群公開親子鑑定報告，結果顯示「親子關係為 0%」，正式替羅志祥與孩子還清白。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 48
向太親揭劉德華借錢救急內幕！被逼掏1.6億退股 提醒「守住財富5件事」
影視大亨向華強的妻子、企業家「向太」陳嵐近年積極經營自媒體，常拍影片分享財富心法與人生觀。近日她在社群發布新影片，以「中產階級如何守住財富」為題，特別強調「千萬不要衝動創業」，並以天王劉德華早年創業失利的親身經歷作為實例，再度引發外界關注。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
不是西瓜烏龍！張員瑛AAA「連喝兩杯眼睛發亮」同款手搖曝光秒衝熱搜
年度最盛大的亞洲娛樂典禮《Asia Artist Awards》（AAA），今年迎來成立十週年，典禮首次移師台灣舉辦，典禮由IVE成員張員瑛聯手2PM李俊昊主持。張員瑛先前喝的「西瓜烏龍」引起熱潮，如今又再度展現「帶貨女王」威力，一口氣連喝兩杯「老賴茶棧」，飲料品項也被公開了。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 20
趙震雄引退害《信號2》幾乎泡湯！業界曝最慘下場：不可能重拍
劇迷引頸期盼的韓劇《Signal 信號》續集《第二個信號》眼看就要在明年播出，主角之一的趙震雄卻被挖出黑歷史，最後乾脆直接退出演藝圈。韓國媒體請來業界人士分析，根本不可能刪除戲分或者重拍。《Signal 信號》由李帝勳、金憓秀及趙震雄主演，該劇在2016年大受歡迎，當初宣布開拍續作，並由原班人馬回歸自由時報 ・ 1 天前 ・ 16
台灣之光！《左撇子女孩》獲兩項奧斯卡風向球大獎提名 9歲葉子綺問鼎最年輕新演員
國片《左撇子女孩》近日再傳捷報，接連入圍兩大國際影評人獎項。包括被視為奧斯卡金像獎重要風向球的「影評人大獎」（Critics' Choice Awards），以及歷史悠久的「國家評論協會獎」（National Board of Review, NBR）年度五大國際影片。鏡報 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
熱蒐爆棚！《AAA最美MC回顧對決》！張員瑛仙氣壓境，葉舒華回鄉魅力爆棚！兩天不同風格美到全網暴動！
一個是 AAA「五朝元老」的仙氣公主，一個是回鄉征服全場的台灣之光。兩位最美 MC 的高光出場，不只上熱搜，更掀起各國粉絲的討論潮。回顧12/6 AAA 頒獎典禮 MC ——「真人公主」張員瑛與李俊昊首度搭擋主持，張員瑛一現身就呈現「國際頒獎典禮級...styletc ・ 1 小時前 ・ 發起對話
這群人尼克無預警宣布賣房！曾「死都不想離開」 曝重大改變原因
百萬YouTuber團體「這群人」成員尼克與太太Ashly（陳君原）婚後育有一女Aria，並經營家庭頻道「尼克&ASHLY」。夫妻倆昨（6日）無預警在影片中宣布將出售目前的家，讓粉絲相當震驚，Ashly也坦言：「計畫趕不上變化。」透露雖然這間房子承載許多生活願景，但近期生活出現巨變，只能做出新的決定。鏡報 ・ 17 小時前 ・ 18
王一博0防護攀岩「突失手墜海」驚悚畫面全放送 節目組緊急回應了
中國28歲男星王一博擁有帥氣的外型，從最初以男團「UNIQ」身分出道，到近年接演戲劇，逐漸在演藝圈站穩地位。近日，王一博參加外景節目時，在「登頂或落海」挑戰中，徒手攀岩卻失手墜落，驚悚瞬間讓粉絲全都嚇壞。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2