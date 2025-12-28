鄭成功媽祖同船 重現登陸鹿耳門

「全國開台聖王祭典聯誼大會」在台南市鹿耳門天后宮舉行，各地信眾參與鄭成功登陸溯源，捧著媽祖與開台聖王的神尊一起登陸鹿耳門。（郭良傑攝）

暌違32年，宗教盛事「全國開台聖王祭典聯誼大會」28日於台南市安南區北汕尾鹿耳門天后宮隆重登場，主祀開台聖王鄭成功的宮廟齊聚一堂，60多間宮廟代表與神尊聖駕參與鄭成功登陸溯源活動，現場湧入超過3000名信眾，場面莊嚴熱烈，充分展現民間信仰的凝聚力與深厚歷史文化。

鹿耳門天后宮在相隔32年後舉辦鄭成功聯合會年會，為彰顯明朝國姓爺鄭成功登陸鹿耳門北汕尾的史蹟，加碼舉辦這項「溯源尋根．鄭成功登陸鹿耳門」歷史重現活動，安排鄭成功與媽祖神尊相隔364年再度「同船」重現歷史場景，意義非凡！

台南市長黃偉哲特別親臨現場，與各地宮廟信眾一同見證神尊聖駕登陸重要時刻的重現，他也感謝並肯定各宗教團體在穩定社會、安定人心扮演重要角色。

這項重現鄭成功登陸場景，由嘉義縣溪口開元殿開台聖王鄭成功與鹿耳門天后宮三媽，在開路鼓引領、200餘人陪同登船，重現當年鄭成功獲媽祖神威庇佑，渡過黑水溝登陸鹿耳門歷史場景。

鹿耳社區理事長蔡登進表示，此次力邀全台祀奉鄭成功的宮廟代表參加登陸體驗，重現當年開台聖王鄭成功攻打荷蘭人時，就是恭請媽祖金身隨艦，500多艘戰艦才得以成功渡過黑水溝，是根據歷史紀錄重演的場景。

參與的200多人共同祝禱潮汐滿潮、燒化疏文後，依序登上8艘船筏改裝的艦艇展開體驗，登岸後繼續踏尋昔日鄭成功登陸的歷史足跡，步行到鹿耳門天后宮參香，廟方舉行秋祭大典後，席開300餘桌讓信徒共享平安宴。

參與活動的雲林大埤成功廟人員表示，這是相當難得又非常有意義的活動。鹿耳門天后宮表示，期盼這次盛會能夠凝聚社會各界的支持，共同傳承發展台灣的獨特宗教文化。