鄭成功登陸台南鹿耳門重現 復刻媽祖金身隨艦場景
（中央社記者楊思瑞台南28日電）台南鹿耳門天后宮辦理鄭成功聯合會年會，今天舉辦「溯源尋根．鄭成功登陸鹿耳門」歷史活動，邀請來自各地祀奉鄭成功宮廟代表乘筏體驗鄭成功登陸，並復刻媽祖金身隨艦場景。
台南市安南區鹿耳社區發展協會理事長蔡登進表示，此次力邀來自全國祀奉鄭成功的宮廟代表參加登陸體驗，當年鄭成功艦隊恭請媽祖金身隨艦祈福，保佑500多艘船隻成功渡過黑水溝，今天也請出鹿耳門天后宮三媽神像登船，重現歷史場景。
在祝禱潮汐滿潮、燒化疏文後，200多名參加者分別登上8艘管筏改裝船隻，進行鄭成功登陸體驗，登岸後再踏尋昔日鄭成功登陸歷史足跡，步行前往鹿耳門天后宮參香，隨後進行秋祭大典。
蔡登進表示，現場並安排「媽祖庇佑．鄭王復台：黑水溝傳奇桌遊交流賽」，結合媽祖信仰、鄭成功開台歷史與影視IP改編教育桌遊，讓民眾以嶄新方式認識開台歷史、學習台語，跨界融合傳統信仰與當代文化創意。（編輯：陳仁華）1141228
