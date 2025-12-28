鄭成功、媽祖跨界玩桌遊！《黑水溝傳奇》元旦Cosplay開戰

南部中心／綜合報導

全國首創以鄭成功及媽祖為主角之《黑水溝傳奇》桌遊，28日在全國奉祀開臺聖王之聯合祭典盛會上，將桌遊機制轉化為結合Cosplay的舞台劇試玩演出，由青年扮演遊戲中角色：媽祖、鄭成功漢人、原住民、揆一總督，透過舞台互動與遊戲流程演繹，讓觀眾在「看表演」、了解規則、進入歷史過程，理解台灣歷史與媽祖文化興盛朔源與信仰精神，並於明年元旦下午一點半進行正式交流賽，活動廣邀全民走進媽祖信仰的發源聖地，透過《黑水溝傳奇》桌遊踏上17世紀的航海冒險，重返鄭成功勇闖黑水溝、先民開台的壯闊歷史，用最「接地氣」的方式學文化、練台語、交朋友。

《黑水溝傳奇》桌遊，結合Cosplay及舞台演出跨界，2026年元旦下午正式開戰。（圖／翻攝畫面）

主辦單位，黑水溝傳奇製作人表示，桌遊結合Cosplay及舞台演出的跨界形式，不僅降低文化理解門檻，也讓未曾接觸桌遊的長輩、親子與信眾，能透過視覺與故事快速進入歷史情境，成為文化教育與祭典活動中極具吸引力的新型態展演提升文化活動的參與度與擴散性。結合宮廟、社區與青年世代的永續教育共創模式透過與在地宮廟、社區組織、全國校園及青年團體合作，期許建立跨世代共學平台，讓文化不只是展示，而是透過互動與共創持續擴散。可巡迴、可複製的文化公益行動打造影視IP影遊玩文化的全台示範案例。

本次活動，特別邀請台南市議員陳怡珍，共同倡議文化扎根，展現台南文化首都－萬神之都的深厚底蘊，陳怡珍讚許勉勵《黑水溝傳奇》桌遊結合台語學習的創新教育方式，讓孩子「玩中學、學中記」，更促進家庭世代重新連結文化記憶、建立共同話題，遊戲內建台語語音導覽與台羅拼音，引起年輕世代共鳴；而鹿耳門作為鄭成功登陸的關鍵據點，自古凝聚信仰、歷史與地方情誼，充分展現台灣歷史與族群融合精神。

《黑水溝傳奇》桌遊，致力於推廣全台文教擴散，首發來到鄭成功登陸歷史場域－北汕尾鹿耳門天后宮，舉辦媽祖庇佑、鄭王復台《黑水溝傳奇》桌遊交流競賽，帶全民沉浸式體驗東寧英豪勇闖黑水溝的冒險旅程，並規劃延伸向北部校園扎根，逐步擴散至全台各縣市校園與社群，形塑「以桌遊走遍台灣、用文化串連世代」的全國文化推廣藍圖，這個構想也獲得台北市全民運動推廣協會理事長康家瑋大力支持，攜手中華天下父母心關懷促進會，共同於台北展開「全台文化擴散行動」，捐贈《黑水溝傳奇》桌遊教材給台北市中正區八所學校，象徵《黑水溝傳奇》不僅根植台南，更是一項面向全台、世代傳承的台灣文化教育計畫。康家瑋理事長以實際行動拋磚引玉，展現長期投入教育關懷與公益推廣的決心，期盼結合運動精神、文化教育與社會關懷，讓孩子在遊戲與互動中培養文化認同與公民素養，進一步推動台灣文化向下扎根、向外擴散，樹立民間團體支持全台文化教育永續的典範。

原文出處：首創！鄭成功、媽祖跨界玩桌遊 《黑水溝傳奇》Cosplay試玩開戰

