鄭批賴卓惡行衝擊憲政秩序

國民黨主席鄭麗文十六日發文質疑民進黨正逐步「拆解中華民國的憲政秩序」。(圖自鄭麗文臉書)

記者王超群∕台北報導

國民黨主席鄭麗文十六日在臉書發文表示，總統賴清德與行政院長卓榮泰近期的作為已對我國憲政秩序造成嚴重衝擊，形同以行政意志壓制國會多數民意，讓國家從法治走向人治，並質疑民進黨正逐步「拆解中華民國的憲政秩序」。

鄭麗文指出，立法院三讀通過的法律依法即應生效，但行政院卻選擇停止執行或不編列相關預算，形同自行創設違憲審查與暫時處分權限，破壞法治原則。她也批評行政院長宣布不副署三讀法案，將原本用以制衡總統的副署機制，轉變為對立法院的實質否決權，影響權力分立與法律安定性。

鄭麗文進一步指出，總統遲未提名足額大法官，導致憲法法庭人數不足、功能停擺，卻又由行政部門單方面解讀憲法，將不願遵循的法律視為違憲。此外，她也質疑中選會未依《公投法》辦理立法院議決之公投案，形同剝奪國會依法行使的公投權。

鄭麗文並指，民進黨以黨內會議討論如何使三讀法律失效，等同以行政權凌駕立法權。她批評，民進黨近年政治操作集中於推動大罷免行動，並質疑執政黨在非選舉期間調整檢調績效與行政作為，對在野陣營形成不對等對待。