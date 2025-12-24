【鄭捷北捷殺人槍決1】：鄭捷家境富裕 一句「我要動手了 」大開殺戒

資深記者鍾志鵬 / 台北報導

2025年12月19日張文北捷隨機無差別殺人，再次讓整個社會陷入不安。很多人心裡馬上想到11年前的鄭捷北捷殺人血案。2014年5月21日，鄭捷在北捷車廂「龍山寺站-江子翠站」間短短3分46秒，奪走4條人命、重傷24人。兩年2016年5月20日後他被槍決。

【鄭捷北捷殺人槍決1】：鄭捷家境富裕、沉迷網路殺人遊戲、大逃殺殺人小說，一句「我要動手了 」北捷大開殺戒。（圖／三立新聞網資料照）

鄭捷一句話預告殺戮大開殺戒 血案前卻沒人聽懂警訊

犯案前，鄭捷曾和國中同學一起吃飯，臨走前突然冒出一句：「等等要先培養一下情緒，因為晚點準備要動手了。」當時聽的人完全沒放在心上，只以為他亂講、逞口舌之快，在說殺人遊戲。但現在回頭看，這句話其實是一個非常清楚的警訊。更早之前，他已經在社群平台寫下「要做大事」等陰暗文字，同學察覺不對勁，甚至主動向學校示警。這些行為並不是單一偶發，而是連續出現的異狀。真正的問題不在於沒人看見，而在於沒有人敢判斷「這已經不是情緒，而是危險」。

「龍山寺站-江子翠站」間3分46秒的封閉車廂 成為殺人地獄

2014年5月21日下午，鄭捷走進台北捷運板南線，刻意選擇龍山寺站到江子翠站這一段，因為這是全線站距最長、人又最多的路段。列車行進時間長達3分46秒，乘客被困在密閉車廂裡，幾乎沒有逃生空間。鄭捷從車廂後段開始持刀攻擊，專刺胸口、腹部等致命位置，甚至回頭補刀。原本只是下班、放學、準備回家的日常車廂，在短短幾分鐘內變成殺人地獄、求生空間。對許多倖存者而言，那不是一段時間，是一生都走不出的陰影。

東海大學校方校園早已察覺異狀 卻停在輔導層級

審判決書指出，鄭捷曾經在無名小站寫下立誓殺人，為什麼會蓄意殺人，還有多篇文章模擬他在台北街頭、捷運月台上大規模屠殺。鄭捷在網誌的文章很黑暗，在《台北夜殺》描述自己幻想中的殺人場景，包括「雙足踹人落月台，捷運爆頭軌道成血泊」。鄭捷在接連遭國防大學退學、轉到東海大學課業也不如意，又遭檢舉的情況下，興起了「就是想在這時候做」的念頭。



案發後，東海大學證實，早在事發前就注意到鄭捷的狀況不太對，也曾安排心理輔導與約談，希望了解他的狀態。只是，當制度只停留在「對談」與「觀察」，缺乏更進一步的風險評估與跨系統通報，警訊就容易被時間沖淡。當時鄭捷解釋臉書文字只是抒發，寫恐怖小說只是興趣，最終未被列為高風險。這也凸顯一個殘酷現實：當危險沒有立刻爆炸，社會往往選擇相信它不會發生。

犯罪專家警告：這不是意外，而是病變

國立中正大學犯罪學者劉育偉、許華孚早在研究中就提醒，隨機殺人不是一時衝動，而是長期心理失衡不斷累積的結果。更令人不安的是，這類犯罪者的樣貌，正在一步步改變。殺人是暴力犯罪的標準類型，隨機殺人更是暴力犯罪突變的加強版，犯罪者本質上也從傳統不良街角少年或幫派逐漸轉型成為品學兼優的模範生，或許在身體、外觀上與常人一般未有 殘疾病變，但令人擔憂的是，心理、內在上已經不是跟一般人一樣正向、健康，這才是真正社會問題之所在。



鄭捷北捷隨機殺人案提醒，殺人兇手不一定外顯暴力，也未必來自破碎家庭，而是內在價值與現實世界逐漸斷裂。學者形容，這就像癌細胞，在還沒被診斷之前，身體看似正常，但其實早已開始病變。一旦缺乏及時介入，爆發只是時間問題。

本文撰寫與摘自國立中正大學犯罪學博士劉育偉、許華孚之《以鄭捷北捷隨機殺人案之生命歷程探討暴力犯罪成因及其預防》

