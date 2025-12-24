【鄭捷北捷殺人槍決2】沒有人會花20年養出殺人犯 錯過鄭捷的警訊曝光

資深記者鍾志鵬 / 台北報導

鄭捷北捷隨機殺人已遭槍決，隨著張文北捷殺人再度引起外界想問：這樣的悲劇，真的只是某個人失控嗎？從家庭功能失調、校園警訊被忽略，到案件後掀起的思覺失調症爭議，《我們與惡的距離》中那句「沒有人會花20年時間，養出一個殺人犯」再次刺痛人心。當警訊一次次被錯過，無辜的路人、我們，是否恐成悲劇的一部分？

【鄭捷北捷殺人槍決2】《我們與惡的距離》經典台詞：「沒有人會花20年養出殺人犯。」再引爆重視。錯過鄭捷的警訊一一曝光。（圖／三立新聞網資料照）

隨機殺人引爆社會恐慌 捷運安全信任瞬間崩解

2014年5月21日傍晚，下班下課尖峰時段，鄭捷在台北捷運板南線列車上持刀隨機攻擊乘客，短短數分鐘內造成4死24傷，成為北捷通車以來首起致命攻擊事件。事件發生後，隔天捷運運量，比一周前減少9.2 萬人次，全系統累計運量約 140.8 萬 人次，與上一週同時段約的154.5萬人次相比，減少約13.8萬人次，同期大臺北計程車載客率暴增 2 成7，反映出民眾對公共運輸安全的高度恐懼。



當無差別攻擊發生在最日常的通勤空間，民眾開始質疑：下一個受害者，會不會就是自己？這種集體不安，也促使社會對「危險的他人」產生強烈恐懼。

看似正常的成長背景 家庭功能卻早已失靈

外界一度難以理解，鄭捷出身經濟優渥家庭，求學歷程順利，甚至曾是師長眼中的「好學生」。但深入追溯其生命歷程卻發現，真正的問題不在物質條件，而在家庭功能的長期失調。



這正呼應電視劇《我們與惡的距離》中，嫌犯父母那句震撼人心的話：

「全天下沒有一個爸爸媽媽，要花個20年時間，去養一個殺人犯。

這句話之所以令人心碎，不是因為它在替犯罪辯護，而是它道出了多數家庭的真實處境：父母不是刻意失職，而是在日復一日的忙碌、忽略、錯判與無力之中，慢慢錯過了關鍵時刻。教練與同學回憶，鄭捷童年並非沒有笑容，也曾努力、上進，卻長期缺乏情感關注與有效引導。更關鍵的是，他從國中起便反覆對同學談及殺人計畫，甚至明言模仿日本秋葉原隨機殺人事件，這些明確的危險訊號，卻始終沒有被當成「需要立即介入的警報」。

鄭捷家境優渥父母百萬名車代步 家庭教育出問題是主因

鄭捷家中經濟優渥，住在板橋區江翠的新北市議會一帶，地價昂貴，父母以進口百萬名車代步，課業成績良好，高中考進板中學就讀，高中時以學測成績應屆考取國防大學理工學院動力及系統工程學系，2013年9月經由轉學考轉進東海大學環工系就讀。

鄭捷以前的跆拳道教練說，鄭捷小時候：「很瘦，表現平凡，下課以後會留下來邊玩邊等父母的車子來接。等父母來了，他跟弟弟拿著鞋子穿好下樓。他就是一般的孩子，有笑容，會快樂，喜 歡玩，有榮譽感，有上進心。」他認為鄭捷家庭教育出現問題是犯罪主因，父母對子女疏於關心。

鄭捷國中同學表示，外界都以為鄭員個性孤僻，但在他眼中鄭捷人緣不錯，還當過班長、班代表，但是國中到大學期間，每次與鄭捷聚會，鄭捷都會談到殺人計劃，沒想到他竟然想學日本秋葉原殺人事件，遊戲聊天室網友也說鄭捷常提到捷運殺人「沒想到會成真」！

依據犯罪學中的「社會控制理論」，一個人之所以不犯罪，來自四個關鍵連結：對家庭與社會的依附、對未來的投入、對正當活動的參與，以及對道德與法律的信仰。回頭檢視鄭捷的生命軌跡，這四個「社會鍵」幾乎全面鬆脫。他與家庭缺乏情感連結，對未來沒有清楚期待，長期沉溺暴力想像，也逐漸失去對法律與生命價值的敬畏。當這些關鍵連結逐一斷裂，犯罪不再是偶發，而是必然風險。

學校早已察覺異狀 卻低估校外危機風險

事實上，無論高中或大學階段，校方都曾察覺鄭捷的異常行為，包括撰寫大量殺人情節小說、沉迷暴力遊戲，以及在社群平台留下「要做大事」等危險訊號。校方也曾進行輔導與約談，卻未能啟動更高層級的危機處理機制。

專家指出，現代校園危機早已不限於校內，一名學生在校外的極端行為，同樣屬於校園危機範疇。然而，多數學校仍停留在「不會那麼倒楣」的心態，缺乏完整、即時更新的危機應變計畫。當危機意識不足、應變流程流於形式，即使看見警訊，也可能錯失阻止悲劇的最後機會。

思覺失調症被誤會 真正需要被終結的是對警訊的忽視

對風險的逃避上，尤其是「思覺失調症」，彷彿只要貼上這個標籤，就能解釋所有恐怖行為。但事實是，多數思覺失調症患者一輩子都不會傷害任何人，更不是潛在的殺人犯。醫師與學者一再提醒，真正比較危險的情況，往往是病情沒有被好好治療、長期不吃藥、身邊沒有家人陪伴與支持，再加上長時間累積的偏激想法，才可能走向失控。

鄭捷案掀起的「思覺失調症」爭議，其實反映的是社會的恐懼。當人們無法理解「為什麼會有人無差別殺人」，就急著找一個可以被隔離、被害怕的對象，把所有不安都丟給「精神病」三個字。但這樣的做法，既無法預防下一起悲劇，還會讓真正需要幫助的人不敢就醫、不敢說出口，反而讓風險更高。

鄭捷張文北捷殺人讓人不寒而慄 恐怕是被一次次忽視、錯過推向深淵

鄭捷伏法，雖然法律畫下句點，但11年後又發生張文北捷殺人。社會不能把所有恐懼推給「思覺失調症」，卻忽略家庭失能、校園警覺不足、制度接不住的現實，這只是在替下一場悲劇預留空間。真正需要被終結的，從來不是某一種疾病或某一群人，而是我們對警訊的忽視、對風險的逃避，以及對「不會發生在我身上」的僥倖。這也讓人不寒而慄地發現，殺人犯不是被「養成」的，而是被一次次忽視、一次次錯過所推向深淵。

本文撰寫與摘自國立中正大學犯罪學博士劉育偉、許華孚之《以鄭捷北捷隨機殺人案之生命歷程探討暴力犯罪成因及其預防》

