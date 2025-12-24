【鄭捷北捷殺人槍決3】鄭捷、張文北捷大開殺戒 他曝光5大自保生命攻略

資深記者鍾志鵬 / 台北報導

2014年鄭捷、2025張文北捷殺人逼出一個最痛的問題「我們能不能在悲劇發生前，就把它擋下來？」，鄭捷之後，中正大學犯罪研究中心在2014年6月11日召開座談，犯罪學者、心理與安全專家提出一整套「從人到制度、從校園到捷運」的防範策略。但是11年後又發生張文殺人，犯罪學博士劉育偉警告，張文不會是最後一起，曝光5個在捷運上的自救保命攻略。

犯罪學專家警告 張文北捷殺人不會是最後一起

國立中正大學犯罪學博士、玄奘大學法律系教授劉育偉博士警告，從鄭捷到張文，震驚全台，也喚起民眾對於公共交通系統的安全感產生深刻的疑慮，同時也突顯未因鄭捷案而記取教訓。



然而，儘管當局在事後做出了大量的安保改進，從加強監控設施到增加警力部署，但隨著時間的推移，這些改進卻僅侷限強調於「站內」而不夠落實，及隨著遺忘而無法「持續」，無法完全消除隨機暴力事件再次發生的可能及風險。



首先，回顧鄭捷事件後，儘管捷運公司和相關單位提出了許多改善措施，例如增設巡邏警力、安裝更多的監視器，並強化對乘客的安保提醒；但實際上，這些措施無法完全杜絕隨機暴力事件的發生，這些暴力行為往往無法預測，而且嫌疑人往往會在「一瞬間」做出暴力行為，難以靠現有的監控或保安系統「提前」識別。



再者，隨著科技的進步，越來越多的乘客也選擇在通勤期間專注於手機或耳機，忽略了周圍環境的危險，這無形中增加了暴力事件發生的隱蔽性。保全維安體系本身仍然存在一些漏洞。雖然對比過去，捷運系統在安全防範方面有了一定的提升，但在突發事件的應對上，仍缺乏足夠的機動性。尤其張文北捷殺人，他戰術性的利用縱火，聲東擊西在先，同時面臨交通高峰時段，不可歸責警察。



在反應檢討彌補在警察真空時，各場域的保全維安機制之周延性，特別是對於人口稠密商圈、公共交通系統必須進一步思考如何在人力配置上找到平衡，並且加強對暴力犯罪的早期預警機制。或許未來，可利用高科技手段的應用（如人臉識別、AI行為分析系統等），強化預防治理手段的力道。



總之，隨機暴力事件之防範，除了是刑事政策問題外，也是一項社會政策問題，同時也是公共交通管理體系的問題，如何在保障個人隱私的同時，進一步加強公共場域的安全防範，將是未來亟需解決的問題；如果不從根本上加強安全防護意識，並建立完善的社會應急機制，類似的悲劇事件仍然有可能重演。

學術界火速集結找答案：北捷血案後的共識

鄭捷北捷隨機殺人案發生後，學術界第一時間介入研究。中正大學犯罪研究中心召開專家座談，希望把事件背後的因素講清楚、把預防的方法做出來。與會者提醒：這不只是治安問題，也牽涉到家庭失衡、人際斷裂、人格扭曲、挫折累積，甚至是年輕世代在網路世界中與現實社會的脫節。最重要的是，校園與社會不能等到「出事」才處理，必須把高風險學生的輔導做得更早、更細、更有效，因為看不見的裂縫，往往比看得見的衝突更危險。

犯罪不是突然爆炸：家庭、人際、挫折的連鎖反應

專家指出，類似事件常不是「一瞬間變壞」，而是長期的失衡累積：家庭支持不足、人際互動失敗、挫折感強烈，最後把憤怒轉成「對社會的報復」。也有學者提醒，社會快速變遷與貧富差距擴大，容易讓部分人產生被剝奪感與破壞念頭；媒體若過度渲染、聚焦血腥與恐慌，可能讓社會更不安。除了追究責任，更該做的是：讓受害者家屬與目擊乘客得到後續諮商與撫慰，因為創傷不會在新聞落幕後就消失。

捷運不只要舒適：安全設計與快速反應才是底線

多位專家把焦點拉回捷運系統本身：捷運不該只追求「乾淨、漂亮、好搭」，更要做到「真的安全」。包含提高保全與巡邏品質、建立安全管理中心、強化監控與演練，而不是風頭過了就鬆手。



關鍵理念是向國外學習「環境設計預防犯罪（CPTED）」與「情境犯罪預防（SCP）」：提高能見度、改善照明、使用透明裝置、增加自然採光，降低恐懼感與犯罪機會；設置緊急警報、強化警告標語；大量CCTV（閉路監視器）與警報自動辨識機制，讓警方能90秒內完成指揮、3分鐘內抵達現場。這些不是冷冰冰的設備，而是用制度把生命接住。

個人自保不是逞強：逃跑優先、工具防禦、記住出口

當年這場座談會提出的建議，至今依然受用：

在系統安全之外，專家也提醒「個人自保」仍是最後一道防線：

1.搭車保持警戒，留意可疑者，避免昏睡或全程沉迷手機。

2.不要太靠近陌生人，保持距離，先替自己留一條退路。

3.先看逃生出口與緊急通話設備位置。

4.必要時可用隨身物品防禦：雨傘、包包、水瓶、筆、手機、背包、行李箱等。

5.遇到攻擊以逃跑為優先；真到不得不反抗，務求一擊脫身，立刻離開，別停留觀望。



這些做法很務實。因為在危急瞬間，「知道怎麼做」往往就是生與死的差別。

法國社會學家說：「犯罪是社會難以避免的現象」。犯罪學者也說：「犯罪不可能被徹底消滅」。但「不能消滅」不等於「只能接受」。鄭捷張文北捷血案不該只是恐懼與傷口，而是一套更成熟的防暴系統：更早的校園輔導、更快的捷運反應、更扎實的安全演練、更溫柔的心理撫慰，避免遺憾再度發生。

本文採訪撰寫與摘自國立中正大學犯罪學博士劉育偉、許華孚之《以鄭捷北捷隨機殺人案之生命歷程探討暴力犯罪成因及其預防》

