【鄭捷北捷殺人槍決3】鄭捷、張文北捷大開殺戒 他曝光5大自保生命攻略
資深記者鍾志鵬 / 台北報導
2014年鄭捷、2025張文北捷殺人逼出一個最痛的問題「我們能不能在悲劇發生前，就把它擋下來？」，鄭捷之後，中正大學犯罪研究中心在2014年6月11日召開座談，犯罪學者、心理與安全專家提出一整套「從人到制度、從校園到捷運」的防範策略。但是11年後又發生張文殺人，犯罪學博士劉育偉警告，張文不會是最後一起，曝光5個在捷運上的自救保命攻略。
犯罪學專家警告 張文北捷殺人不會是最後一起
國立中正大學犯罪學博士、玄奘大學法律系教授劉育偉博士警告，從鄭捷到張文，震驚全台，也喚起民眾對於公共交通系統的安全感產生深刻的疑慮，同時也突顯未因鄭捷案而記取教訓。
然而，儘管當局在事後做出了大量的安保改進，從加強監控設施到增加警力部署，但隨著時間的推移，這些改進卻僅侷限強調於「站內」而不夠落實，及隨著遺忘而無法「持續」，無法完全消除隨機暴力事件再次發生的可能及風險。
首先，回顧鄭捷事件後，儘管捷運公司和相關單位提出了許多改善措施，例如增設巡邏警力、安裝更多的監視器，並強化對乘客的安保提醒；但實際上，這些措施無法完全杜絕隨機暴力事件的發生，這些暴力行為往往無法預測，而且嫌疑人往往會在「一瞬間」做出暴力行為，難以靠現有的監控或保安系統「提前」識別。
再者，隨著科技的進步，越來越多的乘客也選擇在通勤期間專注於手機或耳機，忽略了周圍環境的危險，這無形中增加了暴力事件發生的隱蔽性。保全維安體系本身仍然存在一些漏洞。雖然對比過去，捷運系統在安全防範方面有了一定的提升，但在突發事件的應對上，仍缺乏足夠的機動性。尤其張文北捷殺人，他戰術性的利用縱火，聲東擊西在先，同時面臨交通高峰時段，不可歸責警察。
在反應檢討彌補在警察真空時，各場域的保全維安機制之周延性，特別是對於人口稠密商圈、公共交通系統必須進一步思考如何在人力配置上找到平衡，並且加強對暴力犯罪的早期預警機制。或許未來，可利用高科技手段的應用（如人臉識別、AI行為分析系統等），強化預防治理手段的力道。
總之，隨機暴力事件之防範，除了是刑事政策問題外，也是一項社會政策問題，同時也是公共交通管理體系的問題，如何在保障個人隱私的同時，進一步加強公共場域的安全防範，將是未來亟需解決的問題；如果不從根本上加強安全防護意識，並建立完善的社會應急機制，類似的悲劇事件仍然有可能重演。
學術界火速集結找答案：北捷血案後的共識
鄭捷北捷隨機殺人案發生後，學術界第一時間介入研究。中正大學犯罪研究中心召開專家座談，希望把事件背後的因素講清楚、把預防的方法做出來。與會者提醒：這不只是治安問題，也牽涉到家庭失衡、人際斷裂、人格扭曲、挫折累積，甚至是年輕世代在網路世界中與現實社會的脫節。最重要的是，校園與社會不能等到「出事」才處理，必須把高風險學生的輔導做得更早、更細、更有效，因為看不見的裂縫，往往比看得見的衝突更危險。
犯罪不是突然爆炸：家庭、人際、挫折的連鎖反應
專家指出，類似事件常不是「一瞬間變壞」，而是長期的失衡累積：家庭支持不足、人際互動失敗、挫折感強烈，最後把憤怒轉成「對社會的報復」。也有學者提醒，社會快速變遷與貧富差距擴大，容易讓部分人產生被剝奪感與破壞念頭；媒體若過度渲染、聚焦血腥與恐慌，可能讓社會更不安。除了追究責任，更該做的是：讓受害者家屬與目擊乘客得到後續諮商與撫慰，因為創傷不會在新聞落幕後就消失。
捷運不只要舒適：安全設計與快速反應才是底線
多位專家把焦點拉回捷運系統本身：捷運不該只追求「乾淨、漂亮、好搭」，更要做到「真的安全」。包含提高保全與巡邏品質、建立安全管理中心、強化監控與演練，而不是風頭過了就鬆手。
關鍵理念是向國外學習「環境設計預防犯罪（CPTED）」與「情境犯罪預防（SCP）」：提高能見度、改善照明、使用透明裝置、增加自然採光，降低恐懼感與犯罪機會；設置緊急警報、強化警告標語；大量CCTV（閉路監視器）與警報自動辨識機制，讓警方能90秒內完成指揮、3分鐘內抵達現場。這些不是冷冰冰的設備，而是用制度把生命接住。
個人自保不是逞強：逃跑優先、工具防禦、記住出口
當年這場座談會提出的建議，至今依然受用：
在系統安全之外，專家也提醒「個人自保」仍是最後一道防線：
1.搭車保持警戒，留意可疑者，避免昏睡或全程沉迷手機。
2.不要太靠近陌生人，保持距離，先替自己留一條退路。
3.先看逃生出口與緊急通話設備位置。
4.必要時可用隨身物品防禦：雨傘、包包、水瓶、筆、手機、背包、行李箱等。
5.遇到攻擊以逃跑為優先；真到不得不反抗，務求一擊脫身，立刻離開，別停留觀望。
這些做法很務實。因為在危急瞬間，「知道怎麼做」往往就是生與死的差別。
法國社會學家說：「犯罪是社會難以避免的現象」。犯罪學者也說：「犯罪不可能被徹底消滅」。但「不能消滅」不等於「只能接受」。鄭捷張文北捷血案不該只是恐懼與傷口，而是一套更成熟的防暴系統：更早的校園輔導、更快的捷運反應、更扎實的安全演練、更溫柔的心理撫慰，避免遺憾再度發生。
本文採訪撰寫與摘自國立中正大學犯罪學博士劉育偉、許華孚之《以鄭捷北捷隨機殺人案之生命歷程探討暴力犯罪成因及其預防》
更多三立新聞網報導
【鄭捷北捷殺人槍決1】：鄭捷家境富裕 一句「我要動手了 」大開殺戒
【鄭捷北捷殺人槍決2】沒有人會花20年養出殺人犯 錯過鄭捷的警訊曝光
張文非孤狼有隊友？LINE好友僅「這兩人」 疑用Discord加秘密群組
獨家／張文北捷殺人５心理人格曝光 竟跟日本秋葉原、JR無差別殺人一樣
其他人也在看
不是媽媽給的！張文帳戶驚見「3985」助他發動攻擊
27歲逃兵通緝犯張文19日在北捷台北車站、中山站一帶發動隨機攻擊，造成4死11傷悲劇。警方調查發現，張文犯案前帳戶僅剩39元，卻在13日突然存入3985元，這筆神秘款項成為偵辦焦點。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 92
這筆不是母親金援！張文帳戶僅剩39元「突有錢」關鍵金流有疑點
社會中心／綜合報導台北車站及中山商圈19日晚間發生隨機暴力事件，嫌犯張文接連投擲煙霧彈，並持刀朝不特定民眾攻擊，造成3人不幸喪命、11人受傷。由於張文過去曾因故遭空軍汰除，之後長期未有穩定工作，其犯案所需資金來源也成為警方追查重點。專案小組深入清查後發現，張文自2023年8月起即無固定收入，今年1月起租住於台北市中正區公園路一帶，而其生活開銷主要仰賴母親金援。警方掌握，張母曾於2023年間一次匯款45萬元，之後又陸續每季提供3萬至6萬元生活費，加總金額約82萬元，讓張文即使未就業，仍能維持租屋生活。民視 ・ 1 天前 ・ 103
張文資金來源曝光！北市刑大：「這人」兩年匯款82萬
即時中心／林韋慈報導北車、中山19日發生震驚社會的隨機攻擊事件，嫌犯張文在犯案後墜樓身亡，事件共造成4死11傷。警方追查背後動機與金援時，查出張文從2023年8月就沒有收入，1月入住台北中正區公園路住處，期間張文母親除了每季匯款3萬至6萬元以外，主要經濟來源自張母2023年匯了一筆45萬，加上後續匯款總共37萬，總金額達82萬元，使張文不需工作也可以租房生活。民視 ・ 1 天前 ・ 142
這筆不是媽媽給的！張文帳戶剩39元「突有神秘進帳」 金流驚人疑點曝
北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成27歲兇嫌張文在內4死11傷。由於張文在空軍退役後沒有穩定工作，犯案所需的資金從何而來也受到關注。警方追查金流，發現張文長期靠母親金援，3年總共匯款82萬給兒子。但引起注意的是，傳出13日張文帳戶原本剩下39元卻突然存入一筆現金3985元，之後他隨即領取現金5500元支付作為「前進基地」的商旅費用。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 52
《愛情怎麼翻譯？》高允貞是韓國「最美整形模板」、和金宣虎演CP爆話題！關於她的11件事
Netflix 《愛情怎麼翻譯？》和金宣虎CP爆話題高允貞和金宣虎搭檔主演的浪漫韓劇《愛情怎麼翻譯？》未開播就已經話題不斷！金宣虎參演《海岸村恰恰恰》後人氣大增，在《苦盡柑來遇見你》中的婚禮「wink」鏡頭大出圈，這次將是他久違擔任男主角。Marie Claire美麗佳人 ・ 1 天前 ・ 3
張文之死並非尋短？警方查出4跡象「疑想發動第3波攻擊」
台北市在本月19日發生震驚社會的無差別殺人案，27歲嫌犯張文先後在捷運台北車站、中山站商圈持刀砍人並丟擲煙霧彈，最後闖入誠品南西店從頂樓墜樓，連同他本人共釀成4死11傷，但目前有跡象顯示他想再發起第三波攻擊，跳樓身亡疑似是意外。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 64
電燈泡變男主3／女星交往人夫產下兩子 爸爸痛斥「不要臉」
沈玉琳的前女友鄒佩真2021年被曝光未婚生子，且兩個孩子的父親是有婦之夫，她同時當了小三和未婚媽媽，引發爭議。她在受訪時透露當年在分手療傷時遇到孩子的爸爸，在她最脆弱時得到安慰，後來才發現男友竟然是有夫之夫，男子隨後也承諾她會離婚，但卻始終沒做到，不料這時佩...CTWANT ・ 9 小時前 ・ 52
籃球／NBA前鋒李凱爾變回美國人！ 中國男籃首次歸化大失敗
現年32歲的李凱爾（Kyle Anderson）是中國大陸男籃史上首位歸化球員，如今NBA官網已將李凱爾的國籍改為美國，外界認為，這次歸化以失敗收場。 李凱爾外曾祖父為廣東客家人，擁有八分之一中...聯合新聞網（運動） ・ 2 小時前 ・ 3
炎亞綸認交往阿本9年「藏得很辛苦」！昔大吵砸電視見血 分手原因曝光
男星炎亞綸過去曾和《棒棒堂》阿本（翁瑞迪）傳出緋聞，但雙方並未正面回應。近日炎亞綸接受薔薔主持的podcast節目《薔栗膠》訪問，大方吐露曾和阿本交往9年，因「少了繼續往下走的理由」分手，但仍維持友好關係。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 137
不是媽媽金援！張文作案前「突有3985元神祕款項」入帳 檢警追金流
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成4死11傷。張文自從被空軍汰除後，曾擔任一年保全工作，而後便沒有薪資...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 19
金宇彬、申敏兒讓人們再次相信愛情！世紀婚禮「伴手禮」細節曝光，申敏兒披「婚紗界愛馬仕」美哭全網！
新娘造型：Elie Saab 百萬婚紗展現「新娘教科書」氣質身為時尚寵兒的申敏兒，婚禮造型果然不負眾望。她選擇了素有「婚紗界愛馬仕」之稱的 Elie Saab 2026 春季系列。這襲桃心領設計的全手工白紗，布滿了精緻的立體花卉與蕾絲刺繡，優雅地勾勒出她的曼妙身姿。珠寶方面則大膽...styletc ・ 1 天前 ・ 4
戶籍亂遷超危險！房屋稅從1%跳4%？稅務局：真的很多人挖坑給自己跳
最近，有民眾因為子女就學、申請補助、甚至搬遷工作，而將戶籍從住家遷出，原本依「自住住家用」稅率（1%或1.2%）課徵房屋稅的房子，竟在不知不覺中變成「非自住住家用」，導致每年房屋稅從低稅率變成高稅率（3.2%～4.8%），稅負驟增，引起討論。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 14
「龍眼沒分到」放話走著瞧！張文暴戾之路早有跡象 保全被開除原因曝光
發生於 19 日的台北車站及中山站隨機殺人案，嫌犯張文以極其殘酷的手段奪走 3 條無辜人命，被外界視為「鄭捷模仿犯」，甚至手段有過之而無不及，張文過去在台中的黑歷史也逐一浮現。據了解，其暴戾性格早在擔任社區保全時就已顯露，當時他竟僅因「沒分到住戶送的龍眼」，就對同事發出死亡威脅，最終不僅被辭退，更因此鬧上法庭。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 35
迴力鏢來了！蘇貞昌舊影片打臉賴清德 網讚：神預言
行政院長卓榮泰拒絕副署財劃法修正案、憲法法庭在5名大法官出席未達法定門檻情況下宣告憲訴法違憲，引發憲政危機持續延燒。有粉專挖出前行政院長蘇貞昌過去擔任民進黨黨主席時的發言影片，內容痛批「當總統毀憲亂政，違反黨國分際，侵犯立法權，民主自由人權就岌岌可危」。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 164
麻衣爸胰臟癌「只剩幾天」！醫喊「1症狀」是前兆：很難發現
日籍藝人佐藤麻衣2023年離婚後，原打算回歸台灣演藝圈，但去年父親確診胰臟癌二期，她因此暫停工作。她23日表示，其父生命已進入倒數「只剩幾天」。醫師表示，研究發現，胰臟癌患者在確診前一年半開始會出現體溫微微上升的現象，可能只是37.1、37.2°C，是值得民眾注意的警訊。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 3
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 57
MLB》曾讓背號給大谷獲保時捷贈禮！前道奇火球男「不打了」
以鮮明個性與火辣發言聞名的前道奇隊火球男凱利（Joe Kelly），在歷經一整年未獲大聯盟合約後，近日於節目中正式表態「不打了」，暗示其13年的職棒生涯已畫下句點。現年37歲的凱利即便選擇告別賽場，仍不改其直言不諱的本色，強調自己不想使用「退休」一詞，認為該詞應保留給服役或工作至65歲的人，對於運動員而言，單純只是「不再比賽」而已。中時新聞網 ・ 20 小時前 ・ 10
民眾黨今徵召張啓楷參戰嘉義市長 「黃敏惠暗挺王美惠」傳聞有望助攻藍白合
2026地方大選逼近，民眾黨今天（24日）將徵召立委張啓楷參選嘉義市長；民進黨則提名「女戰神」王美惠參戰，但地方盛傳現任嘉義市長黃敏惠暗挺王美惠接班，引發藍白基層擔憂。有地方人士指出，若藍白在嘉義市各自為戰恐不利選情，因此勢必要合作共推人選，至少讓票數不要落後太多，才能對各自支持者有所交代。鏡報 ・ 8 小時前 ・ 61
電燈泡變男主1／夏宇禾深夜電暈人夫 嘴對嘴大方接招
11月12日凌晨1點，夏宇禾走出台北市中山區招待所，一位白衣男也走出大門，看他走得有些搖搖晃晃、腳步已經不穩，明顯有些醉意。隨後，白衣男靠著牆壁，夏宇禾則在其身邊陪伴，幾乎是貼在白衣男身上，彼此間的距離近到沒有縫隙，看來相當曖昧，儘管周邊還有數名男女友人，但他...CTWANT ・ 9 小時前 ・ 45
280萬人賺到4500元！羅一鈞發「疫苗紅包」 三類人1/15起公費升級肺鏈疫苗
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 全台280萬人注意，明年打疫苗可省新台幣4500元！疾管署今（23）日宣布明年度有疫苗新政策，成人肺鏈疫苗升級接種作業將自明年1月15日開始上路，包括「65歲（含）以上長者、55-64歲原住民、19-64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）高風險對象」等3類人，將分2階段公費開打。民眾可以省下自費接種一劑約4500元的...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 37