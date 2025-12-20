鄭捷案後搭捷運 前高階警官曝自身一習慣保護自己 保護民眾

圖為北捷車廂。（資料照）

北捷台北車站暴力案再度讓不少民眾想起鄭捷殺人案、對捷運安全存疑。一位台北市前高階警官就表示，自鄭捷案後至今，他每次搭捷運都站在門邊，目的是隨時注意車內狀況，保持警覺以便因應。

2014年鄭捷在板南線車廂逞凶，造成4死、24傷慘劇後，北捷昨（19日）傍晚再度傳出重大隨機殺人事件，妨害兵役通緝犯張文先在台北車站M7板南線出入口附近丟擲煙霧彈，後又到誠品生活南西店，持刀連續砍殺多名路人，引發社會震驚。

這起捷運站無差別連續殺人事件爆發後，造成人心惶惶。一位台北市前高階警官向《中時新聞網》表示，其實在鄭捷案發生後，自己搭捷運都會隨時站在門口處，除了是提高警覺，更能隨時對於突發狀況進行因應，進而發揮自身力量保護民眾。

該名警官指出，目前社會上的確存在一些情緒不穩定的人，可能會突然爆發、有暴力行為，讓民眾在措手不及下受害，而捷運列車內若發生類似事件、後果很嚴重，因此他都會特別提高警覺。

即使目前該警官已退休，但他說，搭捷運時都會站在門邊，此處可注意車內狀況，萬一有事，他也可以緊急因應，保護車內民眾。他也認為，民眾自己也應隨時保持警覺。

警方調查，張文昨傍晚穿黑色長褲、防彈背心，頭戴防毒面具，在北車M7下面進站手扶梯處拋擲M18煙霧彈；在北車逞凶後，又跑到南京西路中山站丟擲煙霧彈，並在誠品南西店前持尖刀砍殺路人，造成多人死傷。

然而這起事件發生後，外媒也跟進報導，總統賴清德在臉書發文提醒，若正在車站或人潮密集處，請務必保持冷靜，並依現場安全人員引導疏散；如發現可疑人士、物品或異常狀況，請立即通報警方與站務人員。他也提到，警方及相關單位已經在全國擴大戒備。

