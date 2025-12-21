鄭捷模仿犯？張文「恐攻計畫書」曝光 留大量彈藥疑預謀更大行動

張文在台北車站丟擲煙霧彈，57歲余姓男子見狀欲上前阻止，卻遭張嫌持刀刺中背部，送醫搶救後仍宣告不治。圖／林煒凱攝

張文19日犯下隨機攻擊案件，迄今造成4死11傷，警方事後解鎖張文的平板電腦發現，在雲端硬碟中有犯罪計畫，從年中就開始制定，除了用餐、休息的時間都安排好，還刻意在租屋處縱火聲東擊西拖延警力，計畫相當縝密。

警方解鎖張文平板電腦後發現，他在2024年曾多次搜尋「鄭捷捷運殺人案」相關資料，今年10月起頻率激增，疑似是想要模仿鄭捷的犯案手法，並選定人潮密集的捷運沿線犯案。警方分析，張文認為鄭捷選在捷運封閉式車廂行兇，犯案後幾乎無法逃逸，等於是自尋死路，因此才選在捷運車站外及出入口等開放空間犯案，以利在混亂後順利逃脫。

此外，張文平板中還有大量鄭捷案相關評論，其中對於替鄭捷發聲相關的文章特別偏好，像是「社會欠鄭捷一個公道」、「若有人傾聽，也許悲劇不會發生」等，可能對於鄭捷有強烈共鳴。

中山站遭遇史上最恐怖攻擊行動，現場血跡斑斑。圖／翻攝照片

警方指出，張文在今年中旬就已著手制定攻擊計畫，並將作案細節製成表格，精確列出各個步驟，詳細規劃到移動時間、用餐、休息時間都已規劃好，案發前在中山區條通一帶及公園路租屋處縱火，就是為了要讓警方調派警力調查，顯見早已準備周密，並非臨時起意。

中山站遭遇史上最恐怖攻擊行動，現場血跡斑斑。圖／陳建勳攝

犯案後張文從逃生梯上到頂樓，卸掉全身裝備後跳下，有誠品員工透露，其落下處平常是堆滿紙箱的回收場，懷疑是預先場勘過的逃逸路線。對此，警方認為，由於張文沒有頂樓鑰匙，疑似逃脫計畫出現事前未預料的變化，或者是發現警方從大樓下方展開圍捕，導致逃脫路線遭斷，並非事先預謀，而是在走投無路之下為之。

法醫高大成則認為，若事後勘驗張文為頭部重創，可能意圖輕生；但若是傷勢主要在腳部或下半身骨折的話，不排除其仍然試圖逃脫警方追捕。

北市恐攻張文在租屋處縱火。圖／警政署提供

警方在搜索張文租屋處及旅館後，並未發現使用手機的跡象，平板電腦內也沒有通訊軟體，可能平常都藉由筆電與其他人聯繫，但目前其人際關係網路幾乎是獨來獨往，尚未發現具參考價值的事證，研判是孤狼式犯案，目前已將筆電交由刑事局還原內容。

張文犯案前在北市千慧商旅租屋作為基地。圖／林煒凱攝

警方指出，張文透過網路電商平台購入多項犯案相關裝備，包括每顆約650元至900元的仿軍用及金屬煙霧手榴彈、SG仿真煙霧彈，以及防護面罩等裝備。

但張文2024年6月後就已從保全公司離職，至今都沒有任何薪資申報，近2年也沒有任何就醫紀錄，雖父親為工程師、母親為會計師，家境並非清寒，但張母有少量匯款，後續仍將清查其帳戶及可能的金流往來，釐清是否有人資助犯案。

據ETtoday新聞雲報導，警方清查後發現，張文犯案前共準備35顆汽油彈、24顆煙霧彈及13把刀具，但這次犯案過程僅使用一部分，有資深刑警推測，若張文原本有意犯後尋死，理論上會攜帶所有武器使用，但保留大量彈藥，顯示還有後續行動規劃。

警方目前已著手比對張文使用的電子設備及通訊紀錄，釐清是否還有其他模仿對象，並將重點放在「模仿犯罪心理」及「事前行為軌跡」上。

