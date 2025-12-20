鄭捷殺人，全民賠錢！作家道破無差別殺人案「各種無知」：張文有一點不同

27歲張文19日在台北犯下隨機殺人案，造多人死傷的悲劇，最終在中山站誠品百貨南西店墜樓身亡。對此，作家漂浪島嶼今（20）日在臉書針對「1219無差別殺人案」​列出多點省思與防範，表示張文案再度引發社會緊張，擔心無差別攻擊事件成為社會型恐怖攻擊，但如今罪犯已死，沒有了死刑爭議，後續就是受害者的撫慰，「然後不知下一場何時再發生！」他也回顧，當年鄭捷被執行死刑時，廢死團體曾批評，「政府聲望降低時，利用死刑轉移注意力，鄭捷死刑是一種社會展演。」

漂浪島嶼指出，此次無差別殺人案不同的是，「犯罪手法升級」，據現場影像與警方公布的調查，張文顯然是計畫犯案，租居鄰近旅館、準備大量煙霧彈、汽油彈，攻擊時不只是拿刀亂砍，縱火、投擲煙霧彈，身著防毒面具、戰術服飾，彷如執行某種攻擊儀式，這已是近乎準軍事行動，多種武器綜合使用，可能造成緝捕困難及死傷擴大。他回顧，台灣多起無差別攻擊案件，罪犯多數使用刀具，並未使用槍枝、爆裂物等武器，因此更應嚴格查緝，避免「武器升級」。

再者，​漂浪島嶼提到，張文墜樓無法確認是因圍捕自盡，還是本就在計畫中，但罪犯身亡至少免去死刑爭議及對被害家屬的煎熬；他對比，2014年鄭捷隨機殺人案引發社會動盪，死刑與否一度引發爭議，審判期間對於鄭捷是否有精神障礙、心智缺陷，違反人權二公約精神等多所攻防，家屬不斷訴求判死；直到2016年死刑定讞，最高法院說明幾點關鍵，包含現行犯被捕、罪刑嚴重、殺人時意識清楚、符合二公約所定最嚴重犯罪；三審定讞後18天，鄭捷伏法，一度引發廢死團體批評，沒有提起非常上訴。如今兇手身亡，除免於判決爭議，政府也不用再被批評「用死刑轉移注意力」。

漂浪島嶼：台灣社會安全網始終 漏接

第三，漂浪島嶼表示，一般多論述廢死可理解犯人心態，防範下一場慘案，但直到鄭捷死前，被害者家屬都等不到一句道歉，更重要的是，該案民事求償總計高達6000多萬，鄭捷因已成年僅被查扣30多萬積蓄，已賠償出去的800多萬都是國家支付，就是「鄭捷殺人，全民賠錢」，雖國家協助賠償屬社會互助，也很無奈，但在審判賠償過後如何防範，仍是老問題。許多無差別攻擊，罪犯都非心智缺陷或精神障礙，而是具有反社會人格，一旦失控就可能走上極端，「接住這群人」是老生常談，但社會安全網始終破網漏接。

漂浪島嶼總結，政府發行小橘書大談社會防衛韌性，積極防範外敵、內叛動亂，卻難防社會型恐怖攻擊，當街頭煙霧瀰漫，路人倒下時應該如何因應避難，甚至如何牽制反抗，可能都是未來需要增補內容。世界各國都有無差別攻擊事件，最麻煩是犯案對象、時間地點、犯罪動機均不知；甚至在屢屢犯案之後，對下一場案件，還是諸多不知，社會進入一個惶恐不安的氛圍，而如何逃避危害，同樣人人不知。

