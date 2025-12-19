鄭捷隨機殺人案重演 社會安全網仍有漏洞

張嫌19日在台北車站及捷運中山站周遭隨機傷人，犯案後墜樓送醫不治，案發後台北市特勤中隊在捷運中山站內持長槍巡邏。（范揚光攝）

北市19日驚傳隨機殺人案，共造成3名民眾不幸死亡、5人受傷的悲劇，凶嫌張文在行凶後隨即墜樓身亡，這是繼民國103年鄭捷在捷運列車上隨機殺死4人、殺傷24人後，國內近年來最嚴重的隨機殺人案件，讓警方坦言凸顯社會安全網仍有漏洞，無法防制社會暴力事件與高風險個案再犯的機率。

國內治安史上最嚴重的隨機殺人案件為鄭捷案，時年21歲的鄭捷，在103年5月21日下午，在台北捷運板南線江子翠站至龍山寺站間，在車廂內持短刀隨機攻擊乘客，短短數分鐘內共造成4死24傷，也是國內首起捷運車廂內的大規模隨機殺人事件。

案發後鄭捷在現場被制伏逮捕，全案引發社會對公共運輸安全、隨機殺人與精神狀態等議題的強烈討論。檢方依多項殺人與殺人未遂罪嫌起訴，法院審理後認定鄭捷有計畫犯案，且行為極度殘酷，最終判處4個死刑，另判處有期徒刑144年6月，全案經最高法院駁回上訴確定，並在105年5月10日，遭執行槍決伏法。

國內發生的隨機殺人案還包括男子黃富康在98年時，以榔頭、刀械攻擊素不相識的房東一家，造成1死2傷，被視為國內對隨機殺人議題討論的開端；104年5月，北市北投區發生女童割喉命案，隔年3月北市內湖區又發生小燈泡命案，讓總統當選人蔡英文誓言要補起社會安全網。

行政院107年核定「強化社會安全網計畫」，強調透過跨部會合作與公私協力，建構更綿密的防護網絡，要「把安全網漏洞補起來、把過去沒接住的人找出來」，希望降低社會暴力事件與高風險個案再犯或再度受害的機率。官警表示，這次張文行凶的動機及背景尚待調查，要如何防制高風險族群無預警犯案，仍是政府的當務之急。