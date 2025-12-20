鄭捷、張文北捷隨機傷人 他提案「禁取單名」大票人傻眼

27歲逃兵通緝犯張文昨（19）日在捷運台北車站跟中山商圈隨機傷人，並拋擲煙霧彈，造成3死11傷。今（20）日有民眾在「公共政策網路參與平台」稱，推動立法，內容為禁止小孩取單名，單名者須強制改名。隨後引發其他網友留言抨擊。

提議者在「公共政策網路參與平台」發起協作討論，表示要「推動立法，禁止小孩取單名，單名者須強制改名」。內文稱在台灣製造過嚴重襲擊者多為單名者，並舉例張文、洪淨、鄭捷3名在捷運隨機傷人皆為單名。他稱「為了社會安全，應該禁止單名！」不過這個提議隨即引發網友批評，「神經」、「哪來的」、「不要鬧了」、「樣本數不足，駁回」、「這什麼北七提案」。

此外，有關單名的討論也延燒到各大網路論壇，有人稱台灣很少看到單名的人。但也有人舉出大量例子反駁，像是監察院長陳菊、民進黨吳崢、立委黃捷、藝人余天、前數發部長唐鳳、前高鐵董事長殷琪、立委范雲、文化部長李遠、前行政院長林全、運動部長李洋。

對此，網友也紛紛回應，「陶喆：？」、「史明…」、「還有史哲」、「分化無所不用其極」、「這算刻板印象的延伸或文字獄的一種？」、「這個情況只是倖存者偏差」、「小孩都沒那麼無聊」、「社會已經夠亂了，別再做這種事了」、「現在不該繼續搞分化吧」。

