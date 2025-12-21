鄭捷⮕張文捷運隨機殺人重複上演 專家憂心這件事

社會中心／綜合報導

台北捷運再度爆發隨機殺人案件，引發社會高度震撼。回顧近十多年來重大捷運攻擊事件，從2014年北捷鄭捷案開始，「捷運站」逐漸成為隨機暴力的模仿場域。近年中捷洪淨案、北捷張文案接連發生，行兇場景與手法高度雷同，外界擔心所謂的「鄭捷效應」恐怕已不只是個案，而是正在成形的社會風險。





一眼看新聞／鄭捷⮕張文「捷運隨機殺人」重複上演 專家憂：犯罪模式正在生根

鄭捷2014年在台北捷運車廂犯下隨機殺人事件。（圖／民視資料照）









2014｜北捷・鄭捷

回顧台灣捷運隨機攻擊的起點，2014年5月21日，鄭捷在台北捷運板南線車廂內持刀無差別攻擊乘客，短短時間內造成4人死亡、24人受傷。這起事件不僅是台灣首次捷運隨機殺人案，也徹底改寫社會對公共運輸安全的想像。

案件歷經審理後，鄭捷被判處死刑定讞，並於2016年伏法，但事件留下的恐懼與象徵性，並未隨著判決落幕而消失。捷運車廂、尖峰時刻、人潮密集，成為一種被反覆指認的「高效恐慌場域」，也在無形中為後來者提供了可參照的行兇舞台。





一眼看新聞／鄭捷⮕張文「捷運隨機殺人」重複上演 專家憂：犯罪模式正在生根

2024年5/21洪淨疑似致敬鄭捷，在中捷月台上進行無差別砍殺。（圖／資料畫面）





十年後的回聲：2024｜中捷・洪淨 「被複製的場景」

2024年，也是5/21，台中捷運列車上再度發生隨機刺人事件。嫌犯洪淨在車廂內持刀攻擊乘客，造成2人受傷、無人死亡。案件最終經司法程序判處9年9月徒刑定讞。儘管傷亡規模與鄭捷案無法相比，但事件發生的時間點、場域性質，以及輿論第一時間的集體聯想，都讓外界再次意識到：中捷案似乎是「模仿型犯罪」的重要案例之一，顯示鄭捷案所留下的模板，並未隨時間淡化。





一眼看新聞／鄭捷⮕張文「捷運隨機殺人」重複上演 專家憂：犯罪模式正在生根

2025年發生張文在北捷的「進化版」隨機殺人。（圖／翻攝畫面）









2025｜北捷・張文 「進化版」隨機殺人浮現

2025年12月19日，北捷與中山商圈再度成為攻擊現場。嫌犯張文先以煙霧彈、汽油彈製造混亂，再持刀攻擊人群，行兇範圍橫跨捷運站體與人潮密集商圈，造成4死11傷，最終嫌犯本人亦身亡。警方調查發現，張文生前曾大量蒐集鄭捷案相關資料，並在其裝置中留下作案計畫內容。中正大學犯罪心理學教授戴伸峰分析指出，相較前案，張文的行動呈現出更高程度的「修正與進化」。張文不僅複製場域，更強化恐慌效果與行動節奏，讓事件在短時間內達到最大社會震盪。





一眼看新聞／鄭捷⮕張文「捷運隨機殺人」重複上演 專家憂：犯罪模式正在生根

中正大學犯罪防治學系教授戴伸峰點出3大警訊。（圖／翻攝戴伸峰的犯罪心理解密）









專家點出三大警訊：最怕不是致敬，而是犯罪變成「低成本自我顯示」

中正大學犯罪防治學系教授戴伸峰在案發後於臉書以《不平靜的一夜》為題發文指出，「關於「無連結型邪惡動機犯罪」以及「無差別攻擊犯罪」，這些預測的確準確呼應了本次的連續攻擊事件，我心中真的矛盾又震撼。」。

戴伸峰在貼文中提出第二項關鍵觀察指出，從鄭捷案、中捷案到本次事件，可以看到犯罪的模仿或致敬成分逐漸降低，反而是攻擊模式在台灣「生根」的可能性大幅提高，「這是最危險的」。他認為，當犯罪不再只是對特定個案的模仿，而是行動方式本身被保留下來，社會面臨的風險也將隨之升高。此外，戴伸峰也提到，對部分在現實生活中已然邊緣化、難以獲得關注的個案而言，犯罪可能被錯誤地視為一種「低成本的自我顯示方式」，這種扭曲的犯罪成本評估，也可能成為行動的起點。

提醒社會：兩週內可能出現漣漪 但不必過度恐慌

針對外界最擔心的模仿效應，戴伸峰在貼文中也以犯罪學理提醒，重大暴力事件後，兩週內確實可能出現漣漪現象，不排除觸發相關風險；不過他也指出，本次犯罪手法高度縝密，類似行動並不容易複製，加上嫌疑人已身亡、犯罪動機未明，某種程度上也降低了「致敬型模仿」出現的可能。

他最後呼籲，社會面對重大暴力事件時，應適度接收資訊，避免反覆溫習與過度腦補；透過討論與分享情緒，穩定社會支持，並逐步修復對社會的信任，才能在不平靜的夜晚過後，重新找回生活的秩序。









