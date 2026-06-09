鄭敬淏秀英 14年戀情告吹

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

少女時代秀英跟鄭敬淏愛情長跑14年，雙方證實分手。（翻攝自秀英IG）

本報綜合外電報導

南韓演藝圈驚傳分手震撼彈！「模範情侶」鄭敬淏與少女時代秀英，正式結束長達14年的戀情。雙方經紀公司9日證實分手消息，表示兩人因工作繁忙、關係疏遠已從戀人回到同事與朋友身分，消息一出，讓粉絲感到震驚，更有網友發現兩人已默默互相取消IG關注。

秀英、鄭敬淏均畢業於中央大學戲劇電影系，2人一開始是在教會認識，隨後於2012年9月升格為戀人，並在2014年1月被媒體拍到後大方認愛。14年來，他們的戀情低調卻甜蜜，兩人還共同養了一隻各取兩人名字中的一個字愛犬「淏英」。

廣告 廣告

根據經紀公司表示，兩人分手原因主要是彼此忙碌，導致感情在不知不覺中逐漸疏遠，雙方決定退回好同事的身分。

這段戀情被不少粉絲視為「韓娛最有希望修成正果的一對」。14年來幾乎零緋聞、零負面消息，甚至連吵架傳聞都鮮少出現，如今突然宣布分手，讓網友直呼不敢相信。