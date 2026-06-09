鄭敬淏、秀英結束14年愛情長跑！分手原因曝光

南韓演員鄭敬淏與少女時代成員秀英分手了。（圖／翻攝自秀英、鄭敬淏IG）。（圖／翻攝自秀英、鄭敬淏IG）





南韓演員鄭敬淏與少女時代成員秀英，2人已愛情長跑14年，未料今（9）日秀英已透過經紀公司證實2人戀情告終，宣布分手，而鄭敬淏身旁的知情人士也透露雙方的分手原因了。

韓媒揭鄭敬淏、秀英分手內幕

根據韓國媒體《SPOTV NEWS》報導，鄭敬淏身邊的知情人士證實了2人的分手消息，他坦言，鄭敬淏與崔秀英在近期結束了戀人關係。該名關係人士低調表示，2人的關係在最近變得有些疏遠，因此決定整理好這段感情，決定做回同事關係。

教會結緣大方認愛 鄭敬淏曾深情告白「沒有她當不了好演員」

回顧鄭敬淏、秀英的相識過程，2人同樣畢業於中央大學戲劇電影學系，2012年因在同一個教會認識而結緣。2014年被媒體拍到約會照片後，小倆口選擇大方認愛。交往期間，他們不論在公開場合或私下互動中，都不吝嗇為彼此應援，也曾透露過有結婚的打算。

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去年5月，鄭敬淏登上節目時還曾深情告白「是崔秀英拉住了我，如果沒有她，我覺得自己當不了好演員」，年底現身女方隊友孝淵的節目時也依舊自然提起秀英。2024年時，兩人更被目擊同遊澳洲雪梨，在街頭甜蜜互動宛如熱戀。

事實上，在分手消息獲得證實之前，昨（8）日就有敏銳的網友抓包兩人在社群平台Instagram上互相取消了關注，進而引發外界對於他們感情狀況的猜測與擔憂。如今隨著男方關係人士的發聲，這段原先被外界看好步入禮堂的童話戀情，最終確實走向了句點。

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