鄭文婷指基隆河遭油污「環保局長應下台」 謝國樑緩頰：處理得不錯

日前基隆河遭油污污染，影響基隆市約7萬戶用水。對此，民進黨基隆市議員鄭文婷今（8）日在議會上要求環保局長馬仲豪下台負責；而基隆市長謝國樑則指出，對於本次事件，「環保局處理得算是不錯」，並鼓勵他們繼續做好工作。

鄭文婷今日上午在基隆市議會中提出臨時動議，她表示市府沒有在第一時間處理油污染事件；並且根據稽查結果，發現污染源為盛星動力等公司排放廢水，她直指環保局疏於督導，並要求馬仲豪下台。

對此，謝國樑受訪時指出，雖然有1位議員要求馬仲豪下台，但其他10個議員都是為馬加油的，「我本身也認為他在這次的處理過程中，處理得算是不錯」；謝直言，在基隆河受污染的這3天內，雖然台水公司並沒有要求基市府宣告停水，但在發現油污後，也跟環境部合作，揪出污染源頭，「所以我們還是鼓勵環保局做好他們的工作。」

