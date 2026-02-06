鄭文婷攜手民間送蔬果箱物資 關懷戶開心免買年菜

市議員鄭文婷(中)與基隆東區扶輪社、囍相逢工作室合作送蔬菜箱與蛋捲禮盒給關懷戶。(記者盧賢秀攝)

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市議員鄭文婷每週五都在服務處舉辦愛心冰箱發送生鮮蔬果給關懷戶，接近過年，今天結合隆東區扶輪社、囍相逢工作室，送關懷戶蔬菜箱和財神廟加持的蛋捲禮盒，箱內有高麗菜、長年菜、蘿蔔等，關懷戶開心笑說過年不必買年菜。

鄭文婷的愛心冰箱發送低收、中低收、獨居或身心障礙者生鮮蔬菜已經7年了，讓這些關懷戶每週都有新鮮的蔬菜食用，下週進入採買年菜的高峰期，鄭文婷今年結合基隆東區扶輪社、囍相逢工作室一起來發揮愛心，今天發送蔬菜箱和蛋捲禮盒。

鄭文婷說，蔬菜箱內有紅白蘿蔔、長年菜、白菜、高麗菜和花椰菜等，都是民眾滿滿一箱，都是民眾過年會煮的蔬菜；還有金山財神廟加持的喜年來蛋捲禮盒，內有「馬上發財」、「錢進你家」、「財神開運」及發財金，讓每一關懷戶帶來好財運。

鄭文婷感謝基隆東區扶輪社、囍相逢工作室協助關懷長者和弱勢民眾，還有蔬菜攤商持續供應新鮮蔬果，讓物資能夠送到真正需要的民眾手上。由於物資內容豐富，許多民眾都提著菜籃車等拿物資，都很開心說過年都不用買菜了。

另外，基隆星光愛心協會獲悉1名28歲單親媽媽林女士，因前夫沈迷賭博留下巨額債務，獨自扶養2名幼子還要照顧臥病老父，星光愛心協會會長林美蘭和市議員何淑萍昨天緊急救助金與愛心物資，協助該家庭度過眼前難關。同時何淑萍也協助市府兒少處區公所積極審核，補助單親孩童，讓林女士暫時度過年關。

市議員鄭文婷(合)與基隆東區扶輪社、囍相逢工作室合作送蔬菜箱與蛋捲禮盒給關懷戶。(記者盧賢秀攝)

鄭文婷送的蔬菜箱有長年菜等過年常使用的蔬菜。(記者盧賢秀攝)

民眾拿手提菜籃來領蔬菜箱和蛋捲禮盒。(記者盧賢秀攝)

