鄭麗文曝進國民黨第一件事 國共和解 為白色恐怖受難者平反

國民黨主席鄭麗文今（8）出席台灣地區政治受難人互助會舉辦的白色恐怖受難者追思大會，特別提早10分鐘到場，與在場的受難者家屬一一致意。（陳薏云攝）

國民黨主席鄭麗文今（8）出席台灣地區政治受難人互助會舉辦的白色恐怖受難者追思大會，特別提早10分鐘到場，與在場的受難者家屬一一致意。不過整場活動因中共地下黨員及情報人員吳石也在追思名單而惹議。鄭麗文特別發表20分鐘演說，控「綠營側翼的各種詆毀扣帽，不是新聞」，並強調「在台澎金馬這片土地裡頭，每個人都不需要為政治信仰付出青春生命的慘痛代價，這是民主轉型後最基本的權利，也是我們的底線。」

鄭麗文今表定早10分鐘抵達會場，並與在場政治受難者遺屬握手致意，現場也有熱情民眾高喊「兩岸一家親，我們都是堂堂正正中國人，鄭麗文加油」。而活動環節唱到安息曲時，鄭麗文也只是神情嚴肅，雙唇緊閉聆聽，並無跟著歌唱。接著鄭麗文代表獻花並發表長達20分鐘致詞。

鄭麗文致詞時表示，馬場町紀念公園，始於前台北市長陳水扁任內創辦，接任市長馬英九任內完成，跨越了民進黨、國民黨兩大政黨，也象徵共同在戰後90年代可以放下過去的恩怨情仇。

鄭麗文說，228、白色恐怖背後真正原因無外乎國共內戰，台灣因此歷經長年的戒嚴時期，所以90年代終於可以讓血淚歷史，重見天日。鄭麗文也再提起自己加入國民黨時，替228政治犯陳明忠與前國民黨主席連戰牽線的故事。

鄭麗文強調，陳明忠希望國民黨扛起重責大任，國共和解，兩岸和平。但卻被老友們不諒解，但陳明忠只希望未來年輕人追求政治理想不用再付慘痛代價。鄭麗文也提起馬英九擔任黨主席時，在中央黨部外紀念政治受難者李友邦、張七郎等人，從連主席、馬主席到馬總統，堅定邁開真正轉型正義，兩岸和解、國共和解。

鄭麗文再說，今天她甫就任國民黨主席不到一星期，就受到主辦單位誠摯邀請，「今天必須來參加」。鄭強調，外界帶風向說是要紀念共諜，但秋祭也不是第一次舉辦，已經舉辦30年，也從未以吳石等人為祭拜對象，完完全全扭曲誤導活動莊嚴性。

鄭麗文也提到，她進到國民黨第一件事，國共和解，為白色恐怖受難者平反，因為她相信政府是為了人民而存在，希望大家都有做夢追逐理想的權利跟自由，「在台澎金馬這片土地裡頭，每個人都不需要為政治信仰付出青春生命的慘痛代價，這是民主轉型後最基本的權利，也是我們的底線。」

鄭麗文說，民主轉型超過30年的今天，看到執政當局用國安理由，把國民驅逐出境，只因為他是陸配，可以因為意識形態跟當權者不同就被視為雜質，不斷查水表還祭出司法，民主嚴重倒退，威權幽靈、箝制言論自由幽靈再次籠罩台灣。

鄭麗文強調，今天來自綠營側翼的各種詆毀扭曲、扣帽子，來自綠媒全面性圍剿，這不是新聞，鄭麗文非常清楚知道，在台灣今天要堅守事實真相都不是容易道路，正因如此更要堅定，更要大聲與真相真理站在一起，感謝先烈先賢們用鮮血澆灌土地，長出民主花朵，會繼續保護澆灌，讓民主花朵盛開，讓民主樹苗長出大樹，庇佑所有青年。

鄭麗文接受聯訪時也強調，228或白色恐怖，不要應該淪為政治鬥爭的廉價工具，是嚴肅歷史問題，不該帶政治偏見，來還原歷史真相，剛剛提到的陳明忠，他當年投入228，對抗國民黨政府，從來沒有主張過台獨，跟民進黨後來扭曲的論述是完全偏頗。

鄭麗文直言，希望執政黨不要再因為自己的選票考量，政黨利益，扭曲簡化歷史，這段歷史是屬於台灣人民的也不是某個政黨的遮羞布，更不是某政黨利刃來刺殺政敵。面對228歷史尋求的是和解，是撫平傷痕，而不是傷口惡意灑鹽，這跟紀念二二八跟白色恐怖初衷完全不一樣。

