鄭文燦傳復出選桃園市長？詹江村抖內幕：不可能是空穴來風

鄭文燦被爆有意回鍋參選2026年桃園市長。（圖／資料照／呂妍庭攝）

資深媒體人吳子嘉日前爆料前桃園市長鄭文燦有意回鍋參選2026年桃園市長選舉，引發外界議論；不過，鄭文燦透過友人回應表示「心如止水，沒有任何選舉的規劃」。國民黨桃園市議員詹江村則分析背後內幕，認為鄭文燦不是真的想選，「只是不甘寂寞」。

吳子嘉爆料，傳出鄭文燦要參選桃園市長。不過，假如鄭文燦代表民進黨參選，就是打臉總統賴清德；若以無黨籍參選，民進黨的候選人恐怕很難當選。不過，針對復出參選的傳聞，桃園市議員魏筠轉述鄭回應「我心如止水，沒有任何選舉的規劃」。

詹江村23日在臉書發文分析，他認為鄭文燦不可能心如止水，因為鄭是一個不甘寂寞的人，並推測參選桃園市長的消息，就是鄭文燦自己拋的風向球。詹江村稱，爆料人吳子嘉是鄭文燦好朋友，因此不可能只是空穴來風。

「但是鄭文燦真的想選嗎？」詹江村直言不可能，鄭文燦光是官司就有得受了，只是不甘寂寞，故意拋個風向球，一方面怕別人忘記他，一方面讓他的朋友知道，「其實他還是有行情的」。

另外，國民黨桃園市議員凌濤23日也分析，鄭文燦參選2026並非空中樓閣，「沒有任何選舉的規劃」這句話埋的伏筆相當多，一是看鄭前市長遭到司法調查的滄桑，心如止水表示不願有任何政治波動影響司法結果。二是「沒有任何選舉規劃」沒有百分百跟「不選」劃上等號，如果賴主席開綠燈，選舉規劃會不會橫空出現？

據了解，前桃園市長鄭文燦因「林口特定區工五工業區擴大開發案」，涉嫌違反《貪汙治罪條例》，去年8月間遭桃園地檢署起訴，具體求刑12年。如今傳出想選桃園市長，再度引發政壇譁然。

