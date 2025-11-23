鄭文燦傳想選桃園「無風不起浪」凌濤：我們早就聽聞接觸樁腳金主

近期傳出前桃園市長鄭文燦可能再次代表民進黨參選桃園市長，引發政壇及媒體關注。不過，民進黨桃園市議員魏筠今（22）日在臉書發文指出，她已直接向鄭文燦本人確認相關傳聞。 圖：張良一／攝（資料照片）

[Newtalk新聞] 媒體人吳子嘉近日爆料前桃園市長鄭文燦有意回鍋參選，引發政壇及媒體關注。不過，民進黨桃園市議員魏筠轉述鄭文燦回應「我心如止水，沒有任何選舉的規劃」。對此，國民黨桃園市議員凌濤表示，「沒有任何選舉規劃」沒有百分百跟「不選」劃上等號，如果民進黨主席賴清德開綠燈，選舉規劃會不會橫空出現？地方盛傳鄭接觸樁腳、金主。

凌濤在臉書發文寫道：「鄭文燦參選2026並非空中樓閣，有人轉述鄭文燦的心境提及『我心如止水，沒有任何選舉的規畫』。這段話埋的伏筆相當多，一是看鄭前市長遭到司法調查的滄桑，心如止水表示不願有任何政治波動影響司法結果。二是『沒有任何選舉規劃』沒有百分百跟『不選』劃上等號，如果賴主席開綠燈，選舉規劃會不會橫空出現？」

凌濤聲稱：「無風不起浪，我們早就聽聞地方盛傳鄭積極走動，接觸原本的樁腳及金主，並有評估參選2026的可能性。有一說是操盤縣市議員競選，但各區變動有限，比較可能是為他自己試水溫。他稱心如止水，唯一擔心這一試，官司又橫生變數，一切都要看賴清德的態度。」

凌濤指稱：「賴不開綠燈，鄭不會輕舉妄動，風險太高。賴清德對桃園佈局就算贏的機會有限，應該會妥適評估固盤機率，何志偉、王義川、鄭文燦，端看2028賴清德評估自身黨內的能量，以目前來說，排除競爭者會比進入藍綠對抗的格局對他來得重要。」

凌濤強調：「鄭文燦若想選，也必須先為他的官司，向全桃園市民道歉。無論如何，藍營都不能以逸待勞，必須積極操兵，接軌民意走向，對於政績的鋪排應該全面，不應單押個別政績的比例；『就算藍白合作了也不能掉以輕心』，民進黨的司法追殺及抗中牌仍是變數。情勢變化很快，我們嚴陣以待。」

