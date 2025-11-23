鄭文燦否認回鍋參選桃園市長 凌濤稱「無風不起浪」：早就聽聞他在地方積極走動
前桃園市長鄭文燦被爆明年有意回鍋參選桃園市長，民進黨籍桃園市議員魏筠昨則透露鄭文燦向她闡述想法「我心如止水，沒有任何選舉的規劃」。不過，國民黨桃園市議員凌濤今（23日）指出，這段話的伏筆相當多，且「無風不起浪」，他們早就聽聞地方盛傳鄭文燦積極走動。
凌濤今說，有人轉述鄭文燦的心境提及「我心如止水，沒有任何選舉的規畫」。這段話埋的伏筆相當多，一是看鄭前市長遭到司法調查的滄桑，心如止水表示不願有任何政治波動影響司法結果。二是「沒有任何選舉規劃」沒有百分百跟「不選」劃上等號，如果民進黨主席賴清德開綠燈，選舉規劃會不會橫空出現？
「無風不起浪，我們早就聽聞地方盛傳鄭積極走動，接觸原本的樁腳及金主，並有評估參選2026的可能性。」凌濤指出，有一說是鄭操盤縣市議員競選，但各區變動有限，比較可能是為自己試水溫。鄭文燦稱心如止水，唯一擔心這一試，官司又橫生變數，一切都要看賴清德的態度。賴不開綠燈，鄭不會輕舉妄動，風險太高。
凌濤分析，賴清德對桃園佈局就算贏的機會有限，應該會妥適評估固盤機率，無論是何志偉、王義川或鄭文燦，就端看2028賴清德評估自身黨內的能量；而以目前來說，排除競爭者會比進入藍綠對抗的格局來得重要，「鄭文燦若想選，也必須先為他的官司，向全桃園市民道歉」。
凌濤強調，無論如何，藍營都不能以逸待勞，必須積極操兵，接軌民意走向，對於政績的鋪排應該全面，不應單押個別政績的比例，「就算藍白合作了也不能掉以輕心」，民進黨的司法追殺及抗中牌仍是變數。他說，情勢變化很快，國民黨要嚴陣以待。
