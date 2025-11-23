鄭文燦否認回鍋桃園！藍議員驚「發言藏玄機」曝背後考量：在等這人表態

​藍綠白積極備戰2026大選，除了台北市長蔣萬安坐鎮的首都攻防戰之外，民進黨也有意挑戰尋求連任的桃園市長張善政，而除了民進黨立委王義川、總統府副秘書長何志偉之外，媒體人吳子嘉在《董事長開講》節目中透露，自己透過個人管道得到可靠消息，得知前桃園市長鄭文燦已私下會面民進黨某高層，並表達參選桃園市長的意願；雖然鄭文燦本人澄清「無選舉規劃」，國民黨桃園市議員凌濤仍認為，還是有參選的可能性。

凌濤透過臉書發文指出，鄭文燦雖然重申自己「心如止水」、「沒有任何選舉的規劃」，但凌濤從相關發言中，看出了鄭文燦身為一位前市長遭到司法調查的滄桑，也進一步發現，鄭文燦所說的「沒有任何選舉規劃」並沒有百分百跟「不選」劃上等號。

廣告 廣告

「如果賴主席開綠燈，選舉規劃會不會橫空出現？」凌濤指出，早就聽聞地方盛傳鄭文燦有在積極走動，接觸原本的樁腳及金主，甚至有評估參選2026的可能性；凌濤認為，比起直接表達參選意圖，鄭文燦此舉比較像是在試水溫，看看官司會不會出現變數，畢竟一切都以總統賴清德的態度為主。凌濤直言，在賴清德表態開綠燈之前，鄭文燦都不會輕舉妄動，畢竟風險太高。

另外凌濤也提醒，無論鄭文燦是否參選，藍營都不能以逸待勞，對於現任市長張善政的連任之路，必須在政績的鋪排上更加全面、而非單押個別政績的比例，凌濤強調，民進黨的司法追殺及抗中牌仍是變數，「就算藍白合作了也不能掉以輕心」。

精彩回歸！新一季《解密報告》數位專題

本次主題《掏空護國神山？》將鏡頭對準近幾個月引起極大關注的台積電赴美設廠一事。

國人引以為傲的護國神山，這次究竟是帶台廠出海打世界盃？還是在掏空台灣？☛立即瀏覽

更多風傳媒報導

