鄭文燦回鍋再戰桃園？藍議員曝地方傳聞：無風不起浪
媒體人吳子嘉近日爆料，桃園市前市長鄭文燦有意回鍋參選桃園市長，挑戰現任市長張善政。不過，綠營議員轉述鄭文燦說法「我心如止水」否認有相關規劃。國民黨桃園市議員凌濤認為，無風不起浪，早就聽聞地方盛傳鄭文燦積極走動，接觸原本的樁腳及金主，並有評估參選2026的可能性。凌濤喊話，鄭文燦若想選，必須先為他的官司，向全桃園市民道歉。
民進黨挑戰尋求連任的桃園市長張善政，近日被點名的除了民進黨立委王義川、總統府副秘書長何志偉之外，媒體人吳子嘉稱透過個人管道得到可靠消息，前桃園市長鄭文燦已私下會面民進黨某高層，並表達參選桃園市長的意願。凌濤透過臉書發文指出，鄭文燦雖然重申自己「心如止水」、「沒有任何選舉的規劃」，但是早就聽聞地方盛傳鄭文燦有在積極走動，接觸原本的樁腳及金主，甚至評估參選2026的可能性。凌濤認為，比起直接表達參選意圖，鄭文燦此舉比較像是在試水溫，看看官司會不會出現變數，畢竟一切都以總統賴清德的態度為主。凌濤直言，在賴清德表態開綠燈之前，鄭文燦都不會輕舉妄動，畢竟風險太高。
鄭文燦因涉及《貪汙治罪條例》遭起訴，檢方提起公訴並求刑12年。
