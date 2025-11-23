鄭文燦對2026 「心如止水」？ 凌濤：無風不起浪、端看賴清德態度
媒體人吳子嘉近日爆料民進黨桃園市前市長鄭文燦有意回鍋參選，昨被多名民進黨議員轉述鄭本人說法打臉。國民黨桃園市議員凌濤則認為，鄭參選2026並非空穴來風，一切端看黨主席賴清德的態度，無論如何藍營都不能以逸待勞，就算藍白合作也不可掉以輕心。
凌濤表示，有人轉述鄭文燦的心境，稱他「心如止水，沒有任何選舉的規畫」，這段話埋的伏筆相當多，第一種可能是遭到司法調查的滄桑，心如止水表示不願有任何政治波動影響司法結果；但另種可能是「沒有任何選舉規畫」，和百分百「不選」沒有畫上等號，如果賴主席開綠燈，選舉規畫會不會橫空出現？
凌濤直言，無風不起浪，地方早就盛傳鄭文燦積極走動，接觸原本的樁腳及金主，並有評估參選2026的可能性，有一說是操盤縣市議員競選，但各區變動有限，很有可能是為他自己試水溫；但鄭可能也擔心這一試，官司又橫生變數，一切都要看賴清德的態度，賴不開綠燈，鄭不會輕舉妄動，風險太高。
凌濤表示，賴清德對桃園布局就算贏的機會有限，應該會妥適評估固盤機率，端看2028賴清德評估自身黨內的能量，以目前來說，對賴而言，排除競爭者會比進入藍綠對抗的格局來得重要，而鄭文燦若想選，則必須先為他的官司，向全桃園市民道歉。
凌濤說，無論如何，藍營都不能以逸待勞，必須積極操兵、接軌民意走向，對於政績鋪排應該全面，不應單押個別政績的比例，「就算藍白合作了也不能掉以輕心」，民進黨的司法追殺及抗中牌仍是變數，情勢變化很快，需要嚴陣以待。
更多udn報導
已售出145萬顆！1款藥傳安全疑慮遭下令回收
22歲男｢漢堡一口塞｣窒息2分鐘 腦部、腎臟受損
日本觀光降價？池袋旅宿甜甜價 林氏璧曝1關鍵
全球最性感女神？網見未修圖畫面驚｢判若兩人｣
其他人也在看
雲林縣長選戰「劉建國對決張嘉郡」成形 蘇治芬曝：地方綠營頻遭張榮味策反
明年就是地方大選，各黨縣市布局備受關注，國民黨立委張嘉郡已表態爭取國民黨提名參選雲林縣長；綠營方面，前雲林縣長蘇治芬則透露人選就是立委劉建國。但蘇治芬也透露，不少聲音攻擊她過去沒在雲林縣長選戰中協助黨內同志，但實際上國民黨籍的前雲林縣長張榮味頻頻策反民進黨人，且「上下都有」，少有人能倖免。鏡報 ・ 2 小時前
國民黨小雞提名策略 戴錫欽曝1慣例…下周與新人碰面
國民黨、民眾黨2026選戰合作，希望一加一大於二，目前民眾黨北市議員提名，除現4席連任，再加松信、中正萬華各提1席；國民...聯合新聞網 ・ 2 小時前
鏡論／小心綁票通緝令
中共連出狠招，先是重慶公安「立案偵查」立委沈伯洋；繼而，泉州公安局對網紅溫子渝（八炯）、陳柏源（閩南狼）發布懸賞通告，徵集二人「違法犯罪線索」，稱二人行為涉嫌「煽動分裂國家罪」。這戲還沒完，不定什麼時候，老共還會祭出第三批名單。鏡報 ・ 8 小時前
《世紀帝國2》資料片為何硬塞韓國文明？開發者爆超瞎理由：微軟說因為《星海爭霸》賣得好
微軟旗下的即時戰略神作《世紀帝國 2》（Age of Empires II），自 1999 年問世至今已邁入第 26 個年頭。這款不老長青樹憑藉著《世紀帝國2：決定版》的精緻重製與活躍的社群生態，至今依然不斷推出各種平衡性調整與大規模更新，生命力驚人。然而，就在玩家們沈浸於這款經典之作時，前原版開發者的一則回憶，揭露了當年資料片《征服者入侵》中，「韓國」文明之所以會登場的超荒謬理由，一切都是為了蹭熱度？Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
綠營高雄市長初選4搶1 郭正亮揭這人「低調卻最強」
2026地方選舉腳步逼近，民進黨陸續完成嘉義市、宜蘭、台中、台東、新北等縣市長提名，其中，需辦理初選的嘉義縣、台南市、高雄市受到注目。前立委郭正亮分析高雄市選情，直言賴瑞隆最低調但最強。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
阿布絲出道3年首辦個唱！數度哽噎淚灑舞台 直言曾感到迷失
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導「新世代超級女強音」阿布絲於21日晚上在三創ClapperStudio舉辦首場個人演唱會《欸！布要鬧》，這場演唱會對她來說意義非凡...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
彰化2釣客遭浪捲走 獲救無呼吸心跳
彰化2釣客遭浪捲走 獲救無呼吸心跳EBC東森新聞 ・ 2 小時前
中信盃黑豹旗》大物游擊手陳柏凱身高187公分 身為象迷想跟老哥對決
2025年第13屆中信盃黑豹旗大溪高中挺進8強，陣中游擊手陳柏凱一出場，就被球探鎖定，而他不但敲出安打，也展現出穩定守備，而他目標未來希望可以先旅外，或是有機會進入中職，跟老哥陳品宏對決。TSNA ・ 17 小時前
鹹酥雞買365元遭轟拜金女！情侶鬧分手 業者跟風推「拜金套餐」：一定讓你吃不完
近日一名女網友因鹹酥雞買了365元，被男友怒斥「拜金女」，隨後她怒提分手，引爆網路熱議。對此，有業者立馬跟上話題，推出「拜金套餐」，直呼「一定讓你吃不完！鏡報 ・ 2 小時前
明年中日韓首腦會談 傳中國拒出席
據日本共同社報導，關於召開日本擔任輪值主席國的中日韓首腦會談一事，日本向中韓兩國徵詢了明年1月實施的意向，據悉中方已拒絕。目前也無法磋商今後的具體召開時間，能否實現會談變得不明朗。工商時報 ・ 10 小時前
給台灣買一張電力保險：核二、核三應儘速決定轉為戰備電廠
張景森／前行政院政務委員，本文經授權，摘自作者臉書鏡報 ・ 8 小時前
楊丞琳才剛喊「台灣是我生長地方」！錄音室淚崩痛哭：好像忘了怎麼唱歌
楊丞琳近年將工作版圖全面轉往中國，演唱會與節目邀約不斷，甚至曾受邀擔任「兩岸青年峰會」形象大使，人氣持續延燒。然而，在全力宣傳新作品之際，她卻意外在錄音室迎來巨大撞擊。在YouTube新影片中，她曝光專輯錄製幕後，一開場就坦白這段時間休息得不錯，但前一晚卻怎麼都睡不著，休息時，楊丞琳情緒突然潰堤。三立新聞網 setn.com ・ 31 分鐘前
民進黨靠這伎倆再破藍營？藍委拆解「鄭麗文1策略反殺」：這招不會奏效
國民黨主席鄭麗文參加秋祭、追思白色恐怖受難者爭議仍有零星討論，民進黨也呼籲立法院長韓國瑜對此表態，被質疑有「打鄭圍韓」的意圖；國民黨發言人、立委牛煦庭指出，民進黨一直以來都靠「製造藍營內亂」瓦解國民黨士氣，不過如今在鄭麗文的帶領下，民進黨這招已經不會再奏效。牛煦庭向《高級酸新聞台》表示，無論民進黨是否想採取「打鄭圍韓」的招數，對方想製造國民黨內亂的意圖是很......風傳媒 ・ 58 分鐘前
藍營張嘉郡表態爭取雲林縣長大選！蘇治芬鬆口「綠營人選是這人」
政治中心／巫旻璇報導2026年九合一選舉中，雲林縣長之戰備受矚目。現任縣長張麗善任期屆滿，國民黨內傳出其姪女、立委張嘉郡有意接棒，並透露將爭取黨內提名，延續張麗善的施政路線；民進黨方面則傾向由立委劉建國出馬。前縣長蘇治芬21日受訪時直言，民進黨人選「不會有變數」，明確點名劉建國將代表出征。民視 ・ 1 天前
暗酸？賴清德致敬黃百韜喊「緬懷國軍而非共諜」 鄭麗文：停止政黨惡鬥
總統賴清德昨日發文致敬黃百韜將軍殉國紀念日，更提到「我們應該緬懷的，是那些不分先來後到，為了信念與軍人的榮譽，嚴守軍紀、為國奮戰的國軍官士兵袍澤，而不是共諜」，被外界認為是在暗批國民黨主席鄭麗文。對此，鄭麗文今（23日）表示，不應將國家英雄作為政黨鬥爭的工具，賴清德身為中華民國的領導人、總統，應當時刻團結全體中華民國國民，不要再持續在內部製造敵人與裂痕。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
卓內閣拿什麼全面開戰？
立法院上週五再次修正《財劃法》，行政院長卓榮泰喊出「全面迎戰」，聲稱若接受立院版本，明年總預算將舉債5600億，違反《公債法》舉債上限，「行政院編不出這樣的預算，也無法執行」。身為史上覆議最多的行政院長，卓榮泰不接受立法院通過法案不是第一次，但讓人好奇的是，卓榮泰「全面迎戰」的本錢是什麼？美麗島電子報 ・ 1 天前
「柯文哲想法可能改變」 游盈隆曝民進黨盤算：比起三腳督更想迎戰藍白合
國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌已於19日結束首次會談，被外界解讀為藍白合的正面訊號，包含媒體人吳子嘉、前立委郭正亮指出，民眾黨前主席柯文哲的一審判決，勢必成為左右藍白合的一大關鍵；台灣民意基金會董事長游盈隆強調，不要把藍白合視為當然，畢竟除了柯文哲可能改變想法之外，民進黨有些人也更傾向一對一而非三腳督。游盈隆在《新聞千里馬》節目中分析，面對即將到來的2......風傳媒 ・ 20 小時前
張嘉郡鬆口2026選縣長！鄭麗文抱抱力挺：雲林要「安全安定安心」
2026年地方大選將至，雲林縣長張麗善任期屆滿將卸任，張麗善的姪女、藍委張嘉郡鬆口，將積極爭取國民黨提名參選雲林縣長。國民黨主席鄭麗文今天（23日）表示，希望順利世代接棒，且棒棒都是最強棒，雲林一定要安全、安定、安心、大家安，這也是她對張嘉郡未來的期許，並擁抱張嘉郡。中天新聞網 ・ 2 小時前
特朗普稱美國結束俄烏戰爭計劃並非「最終方案」
美國總統特朗普表示，計劃並非他對基輔的「最終方案」，而烏克蘭總統警告該國「可能面臨非常艱難的選擇：要麼失去尊嚴，要麼冒失去關鍵夥伴的風險」。BBC NEWS 中文 ・ 3 小時前
北京火氣愈來愈大！中國駐聯合國大使嗆聲高市早苗，「敢介入台海、將引《憲章》動武捍衛領土完整」
中國已將其與日本日益擴大的爭端帶到聯合國（UN）舞台，指控東京、威脅要進行「武力介入」台灣問題，其代表甚至還使用、迄今為止最強烈的措辭，誓言將捍衛領土完整。《路透》報導提到，中國駐聯合國大使傅聰（Fu Cong）21日，致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres），指控日本首相高市早苗（Sanae Takaichi）犯下「嚴重違反國際法」和外......風傳媒 ・ 19 小時前