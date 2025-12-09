鄭文燦平反有望？律師爆實際錄音與起訴書不符 「一週退款」證詞消失了

政治中心／桃園報導

前桃園市長鄭文燦涉入華亞科技園區土地開發貪污案，桃園地方法院今（9日）召開第10次準備程序。此次重點在於勘驗涉案人士廖俊松、侯水文的錄音與影像資料，而鄭文燦律師更提出「一週內退款」證詞在偵查筆錄中疑遭「消失」，除了成為本案最新攻防焦點，筆錄異常也成為可能鄭文燦翻盤的關鍵。

媒體人胡智凱今在社群平台Threads上發文指出，法院本日進行勘驗，發現檢察官從頭到尾到現在，都沒有依法向法院陳報監聽鄭文燦，等於違法竊聽，不能當作證據。

胡智凱並說，法院勘驗之後，也證實鄭文燦在發現有內有現金的包裹被丟在官邸客廳時，立即聯絡對方一週內要拿回去。不過，「一週內拿回去」的相關證詞，在偵查筆錄中竟無緣無故「被消失」。

鄭文燦的律師團在庭上強調，錄音畫面清楚顯示，廖俊松在偵訊中多次提到「9月14日後一週內要退款」，內容與鄭文燦一開始的供述高度一致，卻在正式偵查筆錄中「完全消失」，未依規定呈現，實際錄音與起訴書中的內容也有出入。律師團質疑，這段對被告有利的證詞被排除，已嚴重影響證據完整性。

律師團更指出，檢方偵查過程中疑有誘導被告、誤導記憶等情況，且檢方製作的筆錄與實際錄音內容落差甚大，多處關鍵細節遭刪減或未記載，憑信性存疑。

除此之外，通訊監察程序也被揭露存在重大瑕疵。法官當庭詢問檢察官是否依規定向法院陳報監聽，檢方坦承「確實未曾陳報」。法官檢視資料後確認，本案監聽源自104年他案，且未在法定7日期限內向法院提出呈報，導致監聽資料依《通訊保障及監察法》第18條規定，不具證據能力。

媒體人胡智凱也在 Threads 上表示，「一週內拿回去」的退款證詞在筆錄中消失，今日勘驗結果顯示監聽程序違法，「等同違法竊聽，不能當證據」。

