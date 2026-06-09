台塑老臣反擊了！砲轟廖俊松「滿口謊言」想找替死鬼 鄭文燦重申清白：事實非心電感應
桃園市前市長鄭文燦被控捲入華亞科弊案，桃園地院9日進行交互詰問。面對檢方祭出「官邸」、「深夜」、「現金」三大關鍵字，鄭文燦始終維持淡定，強調自己「對得起良心」，絕無違法。關鍵證人、鴻展公司董事長廖俊松被問到金錢交付與決策過程時，竟「選擇性失憶」，在庭上酸鄭文燦「拿歸拿、做歸做」，並指控鄭在「騙」，看似他在指責鄭文燦，旁聽民眾都能看出他「避重就輕」的態度。
鄭文燦被控於桃園市長任內涉嫌在華亞科技園區擴大開發案（林口特定區計畫工五工業區擴大案）中收賄500萬元，護航開發案東側9.12公頃土地改採自辦重劃，廖俊松時任鴻展公司董事長，負責推動華亞擴大開發案，且與兒子廖力廷一同送500萬元進入官邸，楊兆麟則是鴻展公司大股東。
今天庭訊重頭戲檢方鎖定收賄細節。主任檢察官吳昇峰在詰問尾聲，拋出「官邸」、「深夜」、「現金」這三個交集點。檢方指出，廖俊松於2017年9月7日參與市府會議後的短短七天內，便將500萬元現金親自送進官邸。
「這三個關鍵字湊在一起，難道是巧合嗎？」檢方直言，這種深夜在官邸交付現鈔的行為，本質上就是賄賂，絕非一般的政治獻金，更反諷表示「沒有人收賄會簽契約」。檢方甚至引用鄭文燦辯護律師錢建榮過去在最高法院的判決邏輯，強調對價關係不需要白紙黑字，只要雙方「心照不宣」即可。
全案最核心的關鍵證人、鴻展公司董事長廖俊松，庭上表現讓這場法庭戲增添了幾分荒謬。75歲的廖俊松在庭上頻頻「跳針」，面對關鍵問題時常以「忘記了」、「記不清楚」回應，甚至自曝患有輕微失智症，稱在看守所收押時曾休克導致記憶錯亂。
廖俊松對於無關緊要的案情細節對答如流，但每當觸及金錢交付與決策過程，便開始「選擇性失憶」，甚至一度動怒對律師吼道：「我是聾子！」廖在庭上酸鄭文燦「拿歸拿、做歸做」，並指控鄭在「騙」。避重就輕的模樣，連在場旁聽的民眾都看不下去，冷嘲熱諷其為「有意識的亂講」。
台塑老臣楊兆麟反擊 被滿口謊言的人當替死鬼
台塑企業總管理處前總經理楊兆麟則首度發聲，並將矛頭對準廖俊松。楊的律師團重砲轟擊廖俊松「滿口謊言、機關算盡」，指控廖為了脫罪，不惜將所有行賄指示推給當時剛動完大手術、身體虛弱的楊兆麟。
楊兆麟在庭上陳述，他在2017年神旺大飯店餐會前根本不認識鄭文燦，也未談及土地開發或金錢，純粹是基於企業禮儀出席。律師更踢爆，廖俊松宣稱楊指示送錢時說「花要插在前頭」（台語），這種油腔滑調的用詞根本不是楊的口吻，完全是廖捏造事實，要把楊當成「替死鬼」。
鄭文燦挺肚重申清白 律師批檢方「帶風向」
面對證人與共同被告的混亂指證，鄭文燦一如既往表現得氣定神閒。他在庭上再次強調，自己「對得起良心、對得起法律」，全案只是要求公務員依法辦理，絕不可能要求違法。
針對500萬元，鄭文燦堅持自己是「被丟包」後隨即還錢。他特別提到，自己與廖俊松在調查局被分開訊問時，對於還錢意圖的說法竟能高度一致，這證明了事實就是事實，而非「心電感應」。
鄭的辯護律師錢建榮則反過來質疑，檢方高度仰賴廖俊松這種「慘不忍睹」的證詞，其論述根本經不起司法考驗，並反批檢方在「帶風向」。
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