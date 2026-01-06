鄭文燦律師嗆蓋牌 檢反批洗觀感

前桃園市長鄭文燦（左）被控收賄500萬元，6日桃園地方法院開庭，鄭文燦質疑檢方蓋牌。檢方則反指辯方不斷稱檢調「洗筆錄」，實則是「洗印象」。（賴佑維攝）

前桃園市長鄭文燦涉收賄500萬元6日開庭，法院勘驗白手套廖俊松媳婦黃芷臻筆錄，辯方質疑黃稱500萬元是丟在那，筆錄卻變成「把錢放在那邊」，語意完全不同，也多次有蓋牌狀況。檢方則反批辯方指檢調不斷「洗筆錄」，實則是替鄭文燦「洗印象」。

鄭文燦涉及收賄500萬元，護航華亞科技園區工五工業區擴大案被起訴，桃園地方法院6日勘驗黃芷臻筆錄。起訴書中黃芷臻擔任鴻展公司會計，民國106年9月為推動擴大案，受指示從公司帳戶領取行賄款項。行賄當天是廖俊松與其子廖力廷到市長官邸，黃雖沒有到場，但有詢問丈夫廖力廷狀況。

辯護人質疑，檢察官稱鄭文燦收賄500萬元，但廖俊松行賄前鴻展公司帳戶僅有提領420萬元紀錄，與起訴書所稱有500萬元現金不同，質疑檢方連金額都無法說清楚。此外黃在筆錄時轉述丈夫說法「我就丟在那我就走了」，筆錄被改成「把錢放在那邊」。

辯護人又說，黃沒有說「把錢放那對方（指鄭文燦）就知道」，是調查官有意無意塞進去。至於監聽部分，起訴書提到是鄭文燦告訴廖力廷，再由廖力廷轉告廖俊松，但黃的說法是廖俊松告訴廖力廷。

鄭文燦也說，自己被偵訊時，並不知道黃對於500萬元是「丟」的說法，可見與自己提到500萬元是被「丟包」的說法一致。

檢方反駁，指500萬元說法是來自原始譯文，強調黃芷臻對行賄狀況是輾轉得知，因此會以廖家父子的筆錄為主，更質疑鄭文燦收款1個月後，就致電廖俊松稱「國發會我講好了」。此外鄭文燦與廖力廷見面的隔天，廖俊松隨即換手機都是客觀事實，質疑辯方稱檢調洗筆錄，實則是辯方在替鄭文燦洗刷涉案觀感印象。