鄭文燦律師團大反攻 開庭5.5小時汙點證人供詞反覆稱「壓力大」

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前海基會董事長鄭文燦涉案開庭。（資料照片／陳愷巨攝）





前海基會董事長鄭文燦涉入華亞科技園區土地開發案，遭指收受鴻展公司大股東廖俊松、廖力廷父子500萬元賄款，桃園地方法院昨天（14日）首開庭審理，首度傳喚污點證人廖力廷作證，進行長達5.5小時交互詰問，焦點集中於賄款流向及相關事實。廖力廷庭上坦言案發後承受極大壓力，並提及住家附近常出現不明人士，甚至曾遭市府前官員怒視；不過在辯方詰問下，其證詞多次出現變動。

鄭律師團稱廖說法前後不一

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政治工作者周軒今（15日）在臉書上指出：「由於他曾親自送錢到官邸給鄭文燦，也是退款的唯一見證人，因此證詞格外重要。桃檢派出公訴檢察官邱健盛。鄭文燦這邊派出出身台北地檢署的律師施宣旭。算起來是學長學弟的頂尖對決。沒想到在法庭上，廖力廷的表現實在令人傻眼。」

庭訊中，檢方針對資金交付細節進行詢問，廖力廷表示，鄭文燦於2018年8月13日得知廖俊松遭監聽後，曾邀其至官邸退回500萬元與600萬元政治獻金。不過辯護律師指出，廖力廷早期供稱款項為「政治獻金」，後又改稱「對價」，說法前後不一。廖回應，起初認為給政治人物金錢即屬「政治獻金」，後經調查官解釋貪污法條才理解涉及賄賂，並稱退款記憶來自蒐證畫面，但卷證中未見相關資料。審判長也在庭上多次說明政治獻金與賄款差異，強調前者不求回報、後者屬有條件交換。

針對外界關注的500萬元現金交付過程，廖力廷說法亦與起訴內容有所出入，稱當天是在鄭文燦返抵官邸前，由其父廖俊松自行將黑色手提袋放置桌下，並坦言自己僅「臆測」鄭文燦知情，且未聽聞雙方談及土地開發案，相關說法與鄭文燦主張「遭廖俊松丟包、當晚未談及開發案」一致。另對於曾指稱退還1100萬元（含500萬元賄款與600萬元政治獻金）一事，廖也當庭改口「那我應該記錯了」。

退款唯一見證人 坦承藥物副作用出現「記憶混淆」

此外，在辯方進一步詰問下，廖力廷坦承偵查期間因藥物副作用影響，出現「記憶混淆」、「時序紊亂」，部分證詞甚至依檢調資料「拼湊」，並對起訴書中多項關鍵指控表示「是出自自己的臆測」或「記錯了」，對關鍵問題亦回應「我無法回答」。相關說法也引發外界對證詞可信度的關注。

審判長指出，檢方至今尚未說明期約時間與具體內容，是否符合法律構成要件仍待釐清。考量同案被告楊兆麟已高齡90歲，部分詰問將延至5月12日續行審理，全案後續發展仍有待觀察。（責任編輯：卓琦）

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