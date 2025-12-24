鄭文燦律師團認為檢方再爆偵訊爭議 檢調疑用檳榔利誘後火速關閉錄影 林楚茵籲法務部徹查

桃園市前市長鄭文燦捲入司法糾紛，法院近日勘驗偵訊過程，頻頻發現檢調爭議行徑。（圖片來源／胡智凱攝影）

鄭文燦涉貪案近日密集針對偵訊錄影錄音進行勘驗，繼上週爆出證詞消失疑雲後，昨（23）日勘驗再度爆出爭議，據開庭在場人士轉述，勘驗發現檢察官疑似用檳榔利誘偵訊後，火速關閉錄影錄音。

鄭文燦律師團表示，相關證詞是在權力不對等的壓力下，為求交保而產生的「合成證詞」，這種在權力不對等、為了換取保釋與減刑壓力下產生的供述，已喪失任意性與憑信性。

眼見見鄭文燦案於法院勘驗過程中逐步浮現偵訊爭議，民進黨立委林楚茵本（24）日公開聲援，痛斥檢方洗筆錄入人於罪、司法公信力蕩然無存。她並疾呼，偵辦過程若涉及嚴重缺失，法務部必須徹查到底；若檢察官確實有違失，更應送交評鑑委員會，以維護司法公信力。

勘驗發現檢察官疑用檳榔利誘後火速關閉錄影

繼上週勘驗偵訊內容爆出證詞消失疑雲後，法院本週三繼續勘驗鄭文燦案相關偵訊錄影錄音，據開庭在場人士轉述，其中一段錄影錄音接露，本案污點證人廖力廷羈押期間的某次庭訊前，廖向檢察官索要一包檳榔。

檢察官在誤以為錄音錄影設備已關閉的情況下，對廖力廷表示錄影錄音已經關閉，隨即提供檳榔給廖，這段期間，廖對檢察官說：「我願意協助，但檢察官跟我要有一個互信的共識...這個檢座這邊的部分這個我會回答，也希望我能夠提早交保...」

廖力廷也對檢察官說：「我本來記憶就很差，然後遇到這種馬拉松式的，在監獄裡面又住得不舒服，我平常都在服藥，我記憶很差，那時候的偵訊，我記不得就是記不得...我是願意協助這個案子，我就跟澤嵐（本案調查官）那邊都講白，我覺得希望透過這樣子（遞檳榔）就建立起一個基本的互信。」

之後檢調發現設備未關，便隨即突然關閉錄影錄音，導致後續交談內容不明。鄭文燦律師團表示，在本案中，最後僅廖力廷獲得證人保護法的地位，如果從關錄音錄影這一段偵訊內容解析，事實上，廖力廷的供述也缺乏公正的憑信性。

廖力廷自承記憶模糊，在場人士指檢察官說「我幫你恢復記憶」

據開庭在場人士轉述，勘驗過程中，廖力廷許多關鍵證詞，證明他根本沒有起訴書所描述的記憶，他在偵查期間的回答多數為「我真的忘記了」、「我真的想不起來」、等坦承記憶模糊，或是記憶錯亂，或者說「當時沒有說什麼」。

在場人士續指，這些對被告鄭文燦極為有利的關鍵供述與核心問答，卻在正式卷內筆錄中「被消失」，而調查官與檢察官在偵訊錄影錄音中，竟以「大家會相信嗎？」、「這很明顯就對價了」、「我幫你恢復記憶」等語，對廖力廷施壓，硬生生將證詞導向有罪指控，嚴重衝擊本案證據的合法性。

鄭文燦律師團因此痛斥，檢方將證人模糊的記憶，「揉捏」成符合檢方預設的腳本的「合成證詞」，藉此編造出一個劇本，根本是「洗筆錄」的行為。

在場人士稱檢方回應：遞檳榔有宗教因素且不涉及偵訊

對於鄭文燦律師團質疑檢察官「遞檳榔」給廖力廷的行為不當，在場人士表示，檢方回應，廖力廷當時索要檳榔時，是已經偵訊完畢且筆錄已經簽字之後，所以不涉及偵訊，因此也未記載於筆錄之中。

在場人士表示，當下偵訊檢察官有問廖力廷：「好奇問一下，拿檳榔給你是有什麼意義？」後來得知與其個人宗教信仰有關，所以才同意提供檳榔，而且廖力廷當場也沒有食用檳榔。

林楚茵、魏筠聲援鄭文燦

眼見鄭文燦案於法院勘驗過程中逐步浮現偵訊爭議，民進黨立委林楚茵本日公開聲援，痛斥檢方洗筆錄入人於罪、司法公信力蕩然無存。她表示，檢方不是在辦案，是在寫劇本、洗筆錄，今天發生在鄭文燦身上的黑箱，明天就可能發生在每一個人身上！

林楚茵並疾呼，偵辦過程若涉及嚴重缺失，法務部必須徹查到底；若檢察官確實有違失，更應送交評鑑委員會，以維護司法公信力！

民進黨桃園市議員魏筠也表示，媒體報導，桃園市長張善政近日擬將華亞科擴大案「起死回生」，然而同樣一個開發案，一樣的開發範圍，一樣報請內政部請求開放，一樣都是桃園市長任內，鄭文燦就是圖利，張善政就是因應市場需求。

不過，至此都形成一個巧合現象，民眾黨在柯文哲案和民進黨在鄭文燦案都指控檢方不當偵訊，黑箱。但民眾黨一率都說司法不公。

(原始連結)





